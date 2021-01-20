Стартап Altwork представил на выставке CES 2021 регулируемый каркасный компьютерный стол Signature Altwork Station. Основная цель разработчиков – избавить пользователей от дискомфорта бесконечного сидения или стояния и нагрузки на позвоночник, что поможет им сосредоточиться на работе.

Идея проста: если раньше рабочие пространства создавались вокруг компьютеров, то теперь они должны конструироваться, исходя из потребностей работников. Поэтому Signature Altwork Station полностью адаптирован к потребностям пользователя. Детали о разработке раскрыли на официальном сайте компании.

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Чем особенное новое рабочее место

Работник может по желанию менять положение тела – от обычного сидячего до полулежачего и даже горизонтального, что стало возможным благодаря шести подвижным сегментам, которые регулируются с помощью встроенных электроприводов.

Независимо от положения пользователя мышь, клавиатура и другие периферийные устройства не упадут на пол, поскольку их удерживает магнитный стол. А для владельцев ноутбуков и планшетов предусмотрена поворотная панель.

Рабочее место может изменять положение, чтобы облегчить нагрузку на пользователя / Фото Altwork



Длина Signature Altwork Station регулируется от 140 до 173 сантиметров, ширина составляет 86,3 сантиметра, вес 95 килограммов. Все рабочее место занимает площадь 1,7 квадратных метра и может свободно перемещаться по офису с помощью пяти роликов. Оно рассчитано на людей весом до 115 килограммов и ростом от 155 до 195 сантиметров.

Цена

За инновационное рабочее место компания попросит 7 650 долларов.