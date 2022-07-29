Искусственный интеллект DeepMind определил структуру почти каждого белка, известного науке

Новости о достижениях AlphaFold от компании DeepMind произвели сенсацию в научном мире. В 2020 году ИИ помог ученым решить научную проблему свертывания белка, спрогнозировав его структуру с точностью до атома.

Теперь уже давно принадлежащая Google DeepMind выпускает расширенную базу данных с прогнозами структуры почти всех известных науке белков. Она будет доступна в свободном доступе для всех желающих, бесплатно.

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Почему это хорошо

Информация, предлагаемая AlphaFold, может помочь ученым понять, как работают белки, как они будут реагировать на те или иные действия, спрогнозировать эффективность лекарства при их разработке, позволяя ученым не испытывать каждый вариант действий отдельно по очереди.

Компания впервые начала публично публиковать прогнозы AlphaFold прошлым летом в сотрудничестве с Европейской лабораторией молекулярной биологии (EMBL). Этот начальный набор включал 98 процентов всех человеческих белков.

Теперь же база данных расширяется до более 200 миллионов структур, "охватывающих почти каждый организм на Земле, чей геном был секвенирован".

Вы можете думать об этом как о том, что охватывает всю белковую Вселенную. Мы сейчас в начале новой эры в цифровой биологии,

– говорит Демис Хасабис, генеральный директор DeepMind.

Белковые структуры AlphaFold уже широко используются исследовательскими группами по всему миру. Они, например, упоминаются в исследованиях, посвященных кандидатам в вакцины против малярии и здоровью медоносных пчел. AlphaFold называют важнейшим вкладом ИИ в развитие научных знаний.

Легкий доступ к белковым структурам дает ученым стимул и фору в исследованиях по всей сфере науки. Они смогут понимать, как работают сложные процессы в организме или какие молекулы можно использовать для борьбы с загрязнением окружающей среды. Ученые говорят, что эта технология позволит с каждым днем разгадывать все больше биологических загадок.