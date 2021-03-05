В материнской компании Google работают над секретным устройством, которое улучшает слух. Технология позволяет выделять из толпы голоса отдельных людей. Проект называют "совершенно секретным". Внутри команды подразделения X, которое разрабатывает устройство, технологию прозвали "Росомахой" в честь героя комиксов.

Издание Business Insider ссылается на четырех бывших сотрудников, близких к проекту. Над ним начали работать еще в 2018 году. С тех пор компания создала несколько прототипов и получила одобрение соучредителя Google Сергея Брина.

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Что рассказали о технологии

Представитель подразделения X подтвердил существование проекта "изучающего будущее слуха", но отметил, что он находится на ранних стадиях. Возглавляет его Джейсон Руголь - бывший директор агентства ARPA-E, созданного для изучения новых технологий департаментом энергетики США.

Устройство выполнено в форме наушника с особыми датчиками. По утверждениям источника, технология может найти множество применений, но одно из них - выделение речи конкретного человека во время разговора группы людей. Большая часть работы была направлена ​​на то, чтобы "превзойти физику" благодаря особому расположению микрофонов. Сначала разработка была массивной накладкой на ухо, но постепенно уменьшилась в размерах.

Как считают источники, "Росомаха" может стать не только отдельным устройством или приложением, но и успешным бизнесом. При этом они не объяснили, какие еще могут быть применения у устройства.

Business Insider отмечает, что над похожей технологией работают несколько других компаний, включая Bragi и Doppler. Однако ближе всех к реализации подобралась Whisper: компания реализовала "движок разделения звука", который оптимизирует шум от окружающей среды вокруг пользователя.