Alpha5: компания DeLorean представила современную версию оригинального автомобиля

Легендарная компания DeLorean практически через 40 лет вернула на рынок автомобили с необычными дверями. В этот раз спорткар возвращается в виде электромобиля.

Дизайн машины сильно отличается от DMC-12 – единственного автомобиля DeLorean, который известен многим по трилогии "Назад в будущее". Но самый главный атрибут – дверь в виде крыльев чайки компания сохранила.

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Габариты авто составляют 4995/2044/1370. Автомобилю требуется всего 3,4 секунды для разгона до 96 км/ч, а максимальная скорость достигает 241 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью более 100 кВт/ч. обеспечит до 483 км хода на одном заряде по циклу EPA.

В салоне Alpha5 есть четыре места, сенсорный экран для управления функциями автомобиля и цифровая приборная панель.

Фотогалерея нового DeLorean

Ранее свое участие в проекте подтвердила итальянская компания Italdesign, основанная дизайнером, работавшим над оригинальным DeLorean, Джорджетто Джуджаро.

Перезапуск культового бренда

Бренд DeLorean Motor Company был перезапущен чуть более 10 лет назад в Техасе, США, как предприятие по восстановлению и обслуживанию оригинальных машин, выпущенных в 1981-1982 годах.

Механик Стивен Винн приобрел как торговую марку, так и запас оригинальных заводских деталей, затем наладил производство их копий. В 2016 году он объявил, что начнет производство совершенно новых версий DeLorean в соответствии с положениями нового американского закона, позволяющего автопроизводителям выпускать ограниченное количество реплик исторических автомобилей без необходимости соблюдения всех современных требований.

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К слову, ранее стало известно, что компания Xiaomi планирует представить свой автомобиль уже в 2022 году. До сих пор об электромобиле от Xiaomi почти не появлялось никакой информации. Кроме приблизительных сроков начала производства и размытых обещаний компании, до нас доходили только слухи о возможных объемах выпуска.

В настоящее время Xiaomi продолжает активный набор персонала. К примеру, в этом году часть сотрудников, работающих над MIUI, будет переведена в автомобильное подразделение. Компания уже строит крупный завод в пригороде Пекина.