На Аляске рекордная жара: такие температуры в декабре не фиксировали никогда

На острове Кадьяк в американском штате Аляска дневная температура поднялась до рекордной отметки. Такие температуры в декабре еще никогда не фиксировали в этом регионе.

Как пишет источник, температура достигала 19,4 градуса по Цельсию. Это новый температурный рекорд.

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Что происходит

Кроме того, вместо снегопадов идут проливные дожди.

В течение нескольких дней температура в разных районах Аляски не падала ниже десяти градусов выше нуля.

Рождество 25 декабря стало самым теплым за всю историю погодных наблюдений в штате.

Ученые опасаются, что Аляску затопит дождями из-за потепления климата.



Дети пересекают затопленную дорожку в деревне Ньюток на Аляске, которая тонет из-за потепления / Фото Katie Orlinsky / AP

Местные жители уже ощутили последствия декабрьского потепления. Район Фербенкс пострадал от сильнейшего с 1937 года зимнего шторма. В декабре выпало очень много снега, потом были сильные ливни и ледяные дожди. Из-за обледенения проводов произошли массовые отключения электроэнергии, главные дороги временно закрывались.

Как пишет источник, во внутренних районах Аляски в этот период года редко выпадает много осадков, поскольку холодный воздух не может хорошо удерживать влагу. Синоптики отметили, что теплая и влажная погода в середине зимы на Аляске за последние два десятилетия фиксируется чаще, чем в предыдущие годы. Это связано с глобальным потеплением.

Впрочем, на Аляске в ближайшее время ожидаются настоящие зимние холода – после Нового года температура в некоторых районах штата опустится до минус 28 градусов.