Как пишет источник, температура достигала 19,4 градуса по Цельсию. Это новый температурный рекорд.
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Что происходит
- Кроме того, вместо снегопадов идут проливные дожди.
- В течение нескольких дней температура в разных районах Аляски не падала ниже десяти градусов выше нуля.
- Рождество 25 декабря стало самым теплым за всю историю погодных наблюдений в штате.
- Ученые опасаются, что Аляску затопит дождями из-за потепления климата.
Дети пересекают затопленную дорожку в деревне Ньюток на Аляске, которая тонет из-за потепления / Фото Katie Orlinsky / AP
Местные жители уже ощутили последствия декабрьского потепления. Район Фербенкс пострадал от сильнейшего с 1937 года зимнего шторма. В декабре выпало очень много снега, потом были сильные ливни и ледяные дожди. Из-за обледенения проводов произошли массовые отключения электроэнергии, главные дороги временно закрывались.
Как пишет источник, во внутренних районах Аляски в этот период года редко выпадает много осадков, поскольку холодный воздух не может хорошо удерживать влагу. Синоптики отметили, что теплая и влажная погода в середине зимы на Аляске за последние два десятилетия фиксируется чаще, чем в предыдущие годы. Это связано с глобальным потеплением.
Впрочем, на Аляске в ближайшее время ожидаются настоящие зимние холода – после Нового года температура в некоторых районах штата опустится до минус 28 градусов.