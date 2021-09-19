"Альфа", "Бета", "Гамма", Марс: космическое интервью с Максом Поляковым

Новости о космосе часто имеют отношение к чему-то очень далекому: галактикам, черным дырам и экзопланетам. И более "приземленные" новости тоже интересуют общество, ведь запуски ракет-носителей напрямую помогают нам жить: прогноз погоды, GPS, телевидение и др. Поэтому особенно интересно пообщаться с человеком, который напрямую связан с обеспечением этих благ цивилизации – Максимом Поляковым.

Максим Поляков – это яркое олицетворение "нового космоса". Украинский инвестор строит вертикально интегрированный космический бизнес. Согласно его замыслу, планируется деятельность целого комплекса "вертикальных организаций", которые будут обеспечивать весь процесс: от создания полезной нагрузки до средств выведения его на орбиту и анализа пространственных данных.

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Максим Поляков занимается созданием вертикально интегрированного космического бизнеса / Фото пресс-служба Максима Полякова

Онлайн-встреча с Максом Поляковым

Редакция Техно 24 пообщалась с бизнесменом в онлайн формате на закрытом брифинге. Делимся с вами самыми интересными ответами, которые проливают свет на работу украино-американского инвестора и космического предпринимателя.

"Альфа"

Ракета-носитель компании Firefly Aerospace под названием Alpha впервые взлетела 3 сентября 2021 года. Запуск закончился эффектным контролируемым взрывом.

Это произошло потому, что у носителя обнаружили проблему – на 15 секунде полета тяга одного двигателя Reaver резко упала из-за незапланированного перекрытия вентиля подачи топлива. Сначала ракета держалась уверенно. Однако после преодоления момента максимального динамического сопротивления, Max-Q, и набора сверхзвуковой скорости, носитель перестал быть контролируемым.

Команда уничтожить ракету-носитель была своевременная, что не позволило разлететься осколкам на большую территорию, причинив вред людям. Однако, несколько кусков "Альфы" все равно упали в районе городка Оркат. Это выглядит несколько странным, ведь получается, что обломки упали в противоположной стороне относительно траектории запуска. Вероятной причиной этого мог быть сильный ветер на больших высотах.

Интересное на сайте Firefly Aerospace опубликовала детальное видео запуска и уничтожения ракеты Alpha



Ракета-носитель Alpha на стартовом столе / Фото NASA Space Flight

И Макс Поляков сильно не переживает о проблеме и говорит, что сейчас в компании должны "проработать все ошибки, которые были". Предприниматель уверен, что главное – это второй-третий пуски. Ведь, если полеты не будут успешными и тогда, то это будет означать, что "она не правильно сделана".

Абсолютное большинство мощностей производства "Альфы" расположено в США. Первоначально в Украине, в Днепре, разрабатывали турбонасосную систему подачи и клапаны. Но поскольку 90% заказов для Alpha – это военные, так и производственные мощности должны быть в США.

Макс Поляков сообщил, что второй запуск ракеты-носителя следует ожидать примерно в декабре 2021 года. Ракеты №3 и №4 уже строятся. Деталей для "Альфы" сделано достаточно:

Карбон-баки уже сделаны на 10 ракет вперед. Двигатели – на 5 ракет вперед. Авионика на 10-15 ракет вперед. Максим Поляков Соучредитель аэрокосмической компании Firefly Aerospace

Цена за пуск Alpha не разглашается. И Максим говорит, что дешевле изготавливать новые "Альфы", чем делать их многоразовыми. Эти ракеты будут выполнять роль дешевых космических "маршруток", которые будут доставлять на целевые орбиты малые аппараты.

Старт и авария ракеты-носителя Alpha: смотрите видео

"Бета"

"Бета" – это ракета-носитель тяжелого класса, которая сможет вывести на низкую околоземную орбиту до 8 тысяч кг. Пока мы видели только массогабаритный макет первой ступени ракеты. Когда появится полноценная ракета – Максим не говорит. Для этого, по словам предпринимателя, нужны американские государственные заказы. Однако на "Бету", вероятно, пока нет спроса.

Знаете первый закон аэродинамики, к которому я недавно сделал апдейт. Первый закон аэродинамики свидетельствует: без денег ничего не летает. И есть к нему еще маленькое приложение без господдержки тоже ничего не летает. Без господдержки тех стран, где есть клиенты. Максим Поляков Соучредитель аэрокосмической компании Firefly Aerospace

"Бету", по словам Максима, они "осваивают". Но "такой класс ракет, как "одна тонна +" на 80% должен быть поддержан госзаказами".

Интересное на сайте Как в Днепре разрабатывают детали космических ракет – беседа с главой Firefly Aerospace Украина



Так будет выглядеть ракета-носитель Beta / Фото NASA Space Flight

"Гамма"

"Гамма" – это грузовой ракетоплан, который можно рассмотреть на сайте Firefly Aerospace. Довольно футуристический дизайн с двумя клиновоздушными тороидальными двигателями и, очевидно, одним вакуумным двигателем.

К сожалению, как сказал Макс Поляков, – это пока мечта. Мечта и дальние планы. Сейчас компания Firefly Aerospace больше занята "Альфой". Хотя, как отметил предприниматель, определенные наработки по проекту грузового ракетоплана существуют.

Даже если корабль появится, то точно будет отличаться от того, который изображен на сайте. Например, до приобретения компании Максимом Поляковым, Firefly Space Systems занималась проектом клиновоздушных двигателей, которые планировали установить на "Альфе". После реорганизации FSS в Firefly Aerospace эти двигатели появились на рендере ракетоплана Gamma, а на "Альфу" поставили "классические".



Примерно так должна выглядеть "Гамма" / Фото Space Watch

Но судьба этих двигателей оказалась неприятной.

Проект закрыли. Эти двигатели даже близко не выдерживают конкуренцию по удельному импульсу. И экономия, которую дает клиновоздушная конфигурация сопла в начале, ни в какое сравнение не идет с теми четырьмя двигателями (Reaver, – Техно 24) с турбонасосной подачей. Максим Поляков Соучредитель аэрокосмической компании Firefly Aerospace

Поляков добавил, что замена на "Альфе" клиновоздушных двигателей на "классические" позволила увеличить в 2,5 раза вес полезной нагрузки и сделать запуск дешевле. Вероятно, отказ от использования двигателей на ракете Alpha побудила отказаться и от использования их на носители Gamma.

Луна, Марс, Украина

В феврале 2021 года стало известно, что NASA выбрало Firefly Aerospace для доставки научных приборов на Луну. Сумма контракта составила более 93 миллиона долларов.

Американцы хотят быть на Луне... Мы не собираемся доставлять людей. В это пусть играют SpaceX с Безосом. А мы просто поставляем груз. И всего три компании получили от NASA по 100 миллионов каждая, чтобы продемонстрировать первые "лендеры", двигатели – основной и восемь двигателей управления при посадке. Максим Поляков Соучредитель аэрокосмической компании Firefly Aerospace

Читайте на сайте Firefly Aerospacе получила контракт NASA на 93,3 миллиона долларов по доставке грузов на Луну



Лунный "лендер" Firefly Aerospace / Фото NASA

Между прочим, Максим отметил, что эти двигатели Firefly Aerospace производятся и тестируются в Украине. Это отдельное направление в работе космической компании Полякова, которое "не связано с ракетами".

Лунный "лендер" Firefly называется Blue Ghost, а к спутнику Земли его отправит ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9.

"Альфа" очень маленькая для такого пуска. Поэтому мы забронировали SpaceX, целую ракету. Максим Поляков Соучредитель аэрокосмической компании Firefly Aerospace

Посадка Blue Ghost должна состояться в Море Кризисов, где раньше разбились советские аппараты "Луна-15" и "Луна-23". Удачное "приземление" осуществила только "Луна-24" в 1976 году.

Для Blue Ghost была выбрана именно эта локация из-за того, что "там расположена ближайшая точка лунной мантии". Поэтому приборы на борту автоматической станции будут связаны с изучением геологии и "полезными минералами".

Стоит ли осваивать Марс?

Макс Поляков откровенно считает, что освоение Марса сегодня – это утопия.

Сначала нужно освоить околоземное пространство, чтобы хотя бы Землю как единый организм понять. А не делить планету границами как страны расположены. Максим Поляков Соучредитель аэрокосмической компании Firefly Aerospace

Также Макс добавляет, что в первую очередь на земную цивилизацию ждет освоение спутника Земли: "Луна очевидно будет базой. Там мы будем производить очень многое для освоения Марса и дальнего космоса."

Поляков уверен, что именно на Луне будут "печататься" части ракет, производить топливо и воду.

Таскать все это с Земли – это очень дорого. И Луна является идеальной точкой, откуда это все пойдет дальше. Максим Поляков Соучредитель аэрокосмической компании Firefly Aerospace

Но одновременно с мыслями об освоении спутника Поляков отмечает, что не верит в лунную базу. Ведь "через три года технологий будет достаточно", чтобы обеспечить все тактильные ощущения и восприятия, что позволит использовать почти андроидов на Луне.



Человек на Луне: Юджин Сернан, сфотографирован Гаррисоном Шмиттом / Фото NASA Project Apollo Archive

Космическая отрасль Украины

Макс Поляков достаточно скептически относится к космической отрасли Украины в общем.

Я не хочу никого критиковать. Ребята делают, что могут. Но за 10 лет изменилось 8 руководителей НКАУ (Национальное космическое агентство Украины, – Техно 24). Или сколько там? Надо посчитать. Поэтому в той узкой экосистеме, где глава Национального космического агентства меняется чаще, чем за два года, что можно реально сделать? Максим Поляков Соучредитель аэрокосмической компании Firefly Aerospace

Второй негативный фактор, по мнению Полякова, – это "самовлюбленная гордость".

Мы хвастаемся Сикорским. Который выехал после развала царской России. Ну как можно хвастаться Сикорским, что он украинец? Максим Поляков Соучредитель аэрокосмической компании Firefly Aerospace

Также предприниматель приводит и другие примеры: "мы 400 спутников сделали, мы делали военные ракеты, мы сделали "Мрию"... И это все нельзя искоренить!".

Поляков считает, что эта гордость подвела украинцев, вызвала крах отрасли и "продажу чертежей".

То что мы видим сегодня – это жалкое наследие, которое там оставалось, которую мы распыляем на металл. Максим Поляков Соучредитель аэрокосмической компании Firefly Aerospace

Предприниматель говорит, что "интеллект шел", а новое производство "не делалось". Старое "производство" не может сейчас быть конкурентоспособным, ведь не может обеспечить тот необходимый уровень развития и инноваций (R & D).

В качестве примера Макс приводит турбонасос, который "собирается из пяти частей в течение шести месяцев по технологиям "Южмаша". А в противовес ему используют современные технологии 3D-принтеринга, которые позволяют "одним проходом принтера за три дня" напечатать одну часть турбонасоса.

Поэтому, считает предприниматель, "Южмаш" не может конкурировать на рынке, потому что новые технологии, материалознавство и т.д. ушли очень далеко вперед. Поэтому такому отраслевому предприятию, как КБ "Южное" необходимо фактически менять стратегию и заниматься внедрением новых технологий и инноваций.

Это все с точки зрения технологий очень обидно. Нам остается работать только кувалдой. Максим Поляков Соучредитель аэрокосмической компании Firefly Aerospace