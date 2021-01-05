Компания TCL провела презентацию и представила новые смартфоны-бюджетники. Они получили название Alcatel 5X и Alcatel 1V Plus. Анонс состоялся в Аргентине, поэтому сначала новинки поступят в продажу на этом рынке.

Что касается цены, а также старта продаж новых смартфонов, то об этом информации пока нет, пишет Gizmochina.

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Alcatel 5X

Этот смартфон оснащен 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. Он работает на базе 8-ядерного процессора с тактовой частотой 2.0 ГГц. Новинка получила 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Основная камера имеет 4 модуля:

48 Мп,

5 Мп,

2 Мп,

2 Мп.

Разрешение фронтальной камеры – 13 Мп. Смартфон работает на базе Android 10.

Смартфон Alcatel 1V Plus / Фото gizmochina.com

Alcatel 1V Plus

Новинка получила 6,22-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+. "Сердцем" смартфона стал MediaTek MT6762D, который работает в паре 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти.

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Основная камера имеет два модуля: на 13 Мп и 5 Мп. Разрешение камеры для селфи – 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА/ч.