Как работает система акустической левитации

Система LeviPrint использует акустическую манипуляцию для сбора объектов без физического контакта: акустическое поле улавливает небольшие частицы, капли клея и продолговатые предметы. Она может поднимать ее в воздух и изменять положение объекта в пространстве.

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Как это можно применить

Поскольку устройство позволяет манипулировать мелкими объектами и деталями, а также жидкостями и порошками – это позволяет избежать взаимного загрязнения материалов. Таким образом можно также применять 3D-печать для нанесения элементов сверху уже существующих или создания структур внутри закрытых контейнеров.

Само применение акустической левитации не является новым и прорывным, однако до сих пор никому не удавалось удерживать и манипулировать продолговатыми предметами. Разработка ученых из Испании открывает путь быстрому и бесконтактному производству прочных, легких и сложных структур с вытянутыми сегментами.



Акустическая левитация позволяет манипулировать объектами без фактического контакта / Скриншот

Устройство позволяет соединять компоненты каплей клея. Для этого шарик клеящего клея нужно разместить в точке соединения и направить на него луч ультрафиолетового света.

Ультразвуковое поле может проходить через ткани, сетки и другие материалы. Для демонстрации возможностей технологии разработчики построили кораблик внутри бутылки, управляя плавающими в воздухе частицами извне.

Как работает технология: смотрите видео

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В дальнейшем изобретатели собираются добавить возможность работать с левитирующими объектами в водной среде. Тогда можно будет создавать комплексные структуры в клеточных культурах и, возможно, внутри живых существ.