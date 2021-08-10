Основным системным требованием Android 11 являются 2 гигабайта оперативной памяти. Еще до выхода этой версии операционной системы компания Google объявила, что если смартфон будет иметь меньше ОЗУ, некоторые функции могут работать нестабильно, а в работе устройства будут наблюдаться зависания. Samsung Galaxy S2 оснащен одним гигабайтом оперативной памяти.

Интересно Играйте с комфортом: геймерские аксессуары для тех, кто стремится к победе

Как он работает

В составе смартфона работает процессор Exynos 4210. Изготавливался он по 45 нанометровому техпроцессу. По современным меркам он не просто стар – он древний. Поэтому с современной версией Android работать ему весьма проблематично.

Понятно, что установленная ОС не является официальной версией. Автор ролика на YouTube-канале Android Central использовал сборку LineageOS 18 со всеми современными функциями и возможностями Android 11. Как заявлено в ролике, сам процесс установки не очень сложный.

Android 11 на старом Samsung Galaxy S2: видео

Как видно на видео, смартфону с одним гигабайтом оперативной памяти справляться с новым программным обеспечением довольно непросто. Наблюдаются задержки в анимациях, отклик на нажатие кое-где может составлять более секунды. Еще больше смартфон начал тормозить после установки приложений.

Однако, хоть и не без проблем, ОС все же работает. Функционирует камера, браузер, приложения и разнообразные функции.

Интересный факт: первая серийная клавиатура с украинской раскладкой была реализована именно в ноутбуках ASUS. Здесь вы сможете подобрать идеальное устройство для дома, работы, творчества, учебы или игр.