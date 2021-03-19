Киберпреступность набирает обороты. Появился отчет об активности хакеров в 2020 году. Наибольшие прибыли им принесло мошенничество с деловой электронной почтой.

Федеральное бюро расследований США рассказало, что его центр по рассмотрению жалоб на преступления в интернете (IC3) за весь 2020 год принял от американской общественности 791 790 заявлений, связанных с разного рода киберпреступлениями. Это на 69 процентов больше, чем в 2019 году. При этом общий ущерб от киберпреступности составил 4,1 миллиарда долларов.

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Печальная статистика

В течение нескольких последних лет одним из основных направлений деятельности киберпреступников является компрометация электронных почтовых ящиков частных клиентов и организаций. Представители бизнеса подали в IC3 19 369 жалоб, связанных с проблемами компрометации почтовых ящиков. Убытки от этой деятельности злоумышленников составили 1,8 миллиарда долларов.

Значительно возросло количество зафиксированных случаев фишинга. В 2020 году ведомство получило 241 342 жалобы по инцидентам, связанным с фишингом, тогда как в 2019 году было только 114 702 обращения такого типа.

Также стало больше жалоб на программы-вымогатели – 2 474.

Как правило, скомпрометированные почтовые ящики хакеры используют для рассылки поддельных писем. Жертва атаки получает письмо якобы от знакомого человека или организации, но на самом деле его присылает хакер. В таких письмах могут быть ссылки, ведущие на подставные сайты, которые просят ввести разного рода личные данные – логины, пароли или другую конфиденциальную информацию. Поддельный сайт немедленно передает введенные данные злоумышленникам.

Целью такого мошенничества часто может быть и получение денежной выгоды путем выставления поддельных счетов на оплату чего-либо с указанием подставных счетов.