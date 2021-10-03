В опубликованном активистами документе говорится о том, что бывший администратор NASA Джеймс Уэбб был гомофобом и способствовал чисткам внутри организации. Петицию поддержали более тысячи человек. NASA в ответ на это начала собственное расследование, чтобы доказать или опровергнуть слова активистов. Теперь в NASA сообщили, что никаких доказательств "преступлений" Джеймса Уэбба они не нашли, поэтому телескоп переименовывать не будут. Космическая обсерватория должна быть запущена в космос 18 декабря 2021 года.

ЛГБТ-активисты предложили назвать телескоп в честь Гарриет Табмен (1822 – 1913 годы), которая не имела отношения к космической отрасли. Женщина занималась борьбой с рабством. В период Гражданской войны в Америке Гарриет самоотверженно осуществляла разведывательные и боевые миссии в тыл врага, освобождала людей из рабства.

Что было раньше Телескоп имени Джеймса Уэбба хотят переименовать по требованию ЛГБТ-активистов

Обсерватория будет расположена на гало-орбите: смотреть видео

Телескоп нового поколения

"Джеймс Уэбб" должен заменить "Хаббл". Новейшая космическая обсерватория будет значительно превосходить своего предшественника как технологически, так и в том, что орбита "Уэбба" будет расположена далеко от Земли.

"Джеймс Уэбб" займет позицию на гало-орбите и будет вращаться вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля – Солнце.

Смотрите на сайте NASA опубликовало постер с космическим телескопом, который никак не достигнет космоса

Критика решения NASA активистами

NASA не нашли доказательств того, что Джеймс Уэбб, например, был причастен к увольнению работника агентства Клиффорда Нортона в 1963 году за "подозрение в гомосексуализме".

В это время мы не нашли никаких доказательств, оправдывающих изменение названия космического телескопа имени Джеймса Уэбба,

– заявил глава NASA Билл Нельсон.

Однако активисты, конечно, не соглашаются с таким решением. Например, космолог и квир Чанда Прескод-Вайнштейн уверена, что информация о Джеймсе Уэббе как минимум "сложна". Но в то же время женщина отмечает, что "не видела доказательств того, что Уэбб знал об этом инциденте", имея в виду увольнение Нортона.

Чанда говорит, что может быть только два варианта того, что произошло:

Или Уэбб был не компетентен и не знал, что его начальник Службы безопасности ведет допрос работников (так случилось с Клиффордом Нортоном).

Или же Уэбб все знал и, соответственно, принимал в этом участие.

В любом случае история проблем телескопа на этом точно не заканчивается. 24 канал будет пристально следить за ситуацией вокруг космической обсерватории имени Джеймса Уэбба.