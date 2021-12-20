Как отмечает ведомство, уровень радиации в таких предметах небольшой, однако опасен при длительном контакте. Ежедневное ношение этих изделий в течение года неизбежно подвергает человека вредному излучению, которое плохо влияет на здоровье.

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Радиоактивная "защита"

После начала активного внедрения сетей пятого поколения, по всему миру начала распространяться новая теория заговора, которая до сих пор пугает людей. Авторы различных фейков о технологии убеждают, что 5G убивает животных и насекомых, негативно влияет на кожу, органы, ДНК, работу мозга и репродуктивной системы, вызывая рак и другие болезни. Ни одно из этих утверждений до сих пор не подтвердилось, однако аудитория их сторонников продолжает расти.

Поэтому производители разнообразного хлама, который якобы может "защитить от вредного облучения", вдоволь наживаются на доверчивых покупателях, которые по тем или иным причинам доверяют не серьезным исследованиям, которые проверяются и рецензируются в научных изданиях и среди ученых, а роликам на YouTube.

Одним из таких примеров является серия изделий, которые распространяли в Европе. Среди них маска для сна, подвеска и разнообразные браслеты и ожерелья, в том числе для детей.



Радиоактивная маска для сна / Фото ANVS



Ожерелье для "защиты от 5G" / Фото ANVS



Магнитное ожерелье с отрицательными ионами из безопасного для кожи силикона – тоже радиоактивное / Фото ANVS

ANVS проанализировала эти предметы, придя к выводу: они радиоактивные и могут быть опасны при длительном взаимодействии.

Ионизирующее излучение может повредить ткани и ДНК, вызвав, например, покраснение кожи.

Конкретно на этих изделиях был замечен только низкий уровень радиации.

Однако тот, кто носит их в течение длительного времени (целый год по 24 часа в сутки), может подвергнуть себя воздействию радиации, превышающему допустимый предел облучения кожи.

Чтобы избежать риска, ANVS призывает владельцев таких изделий немедленно от них отказаться.

Как пишет источник, в Нидерландах такую "защиту" уже запретили к продаже, а тем, кто успел приобрести эти аксессуары, рекомендуют их утилизировать.



Браслет Sportboost с отрицательными ионами / Фото ANVS



Детский браслет Smiley с отрицательными ионами / Фото ANVS

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что на основании имеющихся исследований связь 5G является безопасным, и мало чем отличается от 4G или 3G с точки зрения влияния на здоровье. Мобильные сети используют неионизирующие волны, которые не воздействуют на ДНК людей и животных. В 2022 году организация планирует опубликовать детальное исследование на эту тему, чтобы окончательно развеять сомнения.