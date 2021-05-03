Если раньше диспетчеры должны были подниматься на контрольно-диспетчерскую башню, то теперь они работают в хорошо оснащенном зале в 140 километрах от аэропорта, в графстве Хэмпшир.

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Презентация виртуальной башни аэропорта: смотрите видео

В самом аэропорту Лондон-Сити вместо классической диспетчерской башни построили новую 50-метровую башню. На ней установлено 14 камер высокого разрешения, которые обеспечивают угол обзора в 360 градусов. Эти камеры позволяют контролировать ситуацию на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и в ближайшем воздушном секторе. Также есть возможность увеличить изображение в 30 раз, не потеряв при этом качество.

Кроме этого есть две камеры с поворотно-наклонным зумом, которые транслируют изображение на большие экраны в Хэмпшире и воспроизводят бинокулярные функции обычной диспетчерской башни. То есть, смотря на экраны, вы словно будете смотреть в обычное окно, но у вас есть возможность увидеть всю информацию о самолете: высоту, скорость, номер борта.

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