Если раньше диспетчеры должны были подниматься на контрольно-диспетчерскую башню, то теперь они работают в хорошо оснащенном зале в 140 километрах от аэропорта, в графстве Хэмпшир.
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Презентация виртуальной башни аэропорта: смотрите видео
В самом аэропорту Лондон-Сити вместо классической диспетчерской башни построили новую 50-метровую башню. На ней установлено 14 камер высокого разрешения, которые обеспечивают угол обзора в 360 градусов. Эти камеры позволяют контролировать ситуацию на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и в ближайшем воздушном секторе. Также есть возможность увеличить изображение в 30 раз, не потеряв при этом качество.
Кроме этого есть две камеры с поворотно-наклонным зумом, которые транслируют изображение на большие экраны в Хэмпшире и воспроизводят бинокулярные функции обычной диспетчерской башни. То есть, смотря на экраны, вы словно будете смотреть в обычное окно, но у вас есть возможность увидеть всю информацию о самолете: высоту, скорость, номер борта.
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Особое внимание уделяется безопасности
- Если одна из статических камер выйдет из строя, то изображение с нее сразу начнет дублироваться другими.
- У каждой камеры есть два источника, благодаря которым транслируется информация.
- Передача сигнала с автоматизированной башни к диспетчерам тоже происходит по двум независимым каналам связи.
- Технологию тестировали последние полгода, что подтвердило ее жизнеспособность и эффективность.