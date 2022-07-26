Европейские аисты перестали мигрировать в Африку и живут на свалках Испании

Новый отчет агентства AFP рассказывает, что около 70 процентов аистов больше не мигрируют в Африку. Причина этих радикальных изменений их образа жизни достаточно традиционна: человеческая деятельность.

Речь идет не только о птицах, рожденных в Испании, но и о тех, что происходят из европейских стран, расположенных дальше на севере, таких как Дания, Германия и Нидерланды. Ранее Испания являлась лишь остановкой на пути ежегодной миграции в Африку, но теперь значительное количество белых аистов остается в стране.

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Баланс природы пошатнулся

Эксперты отмечают: аисты проводят зиму в Испании в основном из-за легкодоступной пищи, которую они могут найти на свалках. Во многих испанских городах в последние десятилетия появились огромные очаги мусора, где птицы весь год могут найти себе еду. На каждый из них ежедневно поступает от 200 до 300 тонн пищевых отходов и аисты сразу направляются туда.

Во многих испанских городах в последние десятилетия появились огромные очаги мусора, где птицы весь год могут найти себе еду. На каждый из них ежедневно поступает от 200 до 300 тонн пищевых отходов и аисты сразу направляются туда. Также свою роль сыграли изменения климата – зимы на Пиренейском полуострове стали более мягкими, позволив им находиться севернее обычного.

– зимы на Пиренейском полуострове стали более мягкими, позволив им находиться севернее обычного. Кроме того, зимовка в Испании позволяет избежать опасного пересечения 14-километрового Гибралтарского пролива, отделяющего страну от Марокко. Часто там дуют сильные ветры и многие птицы просто гибнут в дороге.

Взрослые аисты, уже совершавшие путешествие, не хотят повторять этот опыт. Поскольку они переселяются, чтобы найти еду, открытая свалка для них — это буфет, где можно есть все, что ты хочешь. Больше не нужно уходить,

– говорит Альмудена Сориано, ветеринар из Мадрида.



Белые аисты на мусорной свалке Испании / Фото PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP



Белые аисты на мусорной свалке Испании / Фото PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

Отчет отмечает, что некоторые аисты все еще возвращаются на север Европы после зимы, однако многие навсегда остаются в Испании. Молодые аисты все еще сохраняют инстинкт миграции в Африку, но они совершают это путешествие без родителей, что сказывается на безопасности и выживании.