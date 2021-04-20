Недавно Samsung выпустил свой аналог такой метки – SmartTag. Возможно именно этот факт подтолкнул Apple к действиям.

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Что интересного в AirTag

Точный размер метки производитель не уточнил, но на вид девайс габаритами не превышает нашу монету в 5 копеек. Конечно, вместе с меткой на выбор у пользователя немало цветных аксессуаров, которые и помогут новинке прикрепиться к вещам.

Работает эта метка через Bluetooth и сервис Find My на iPhone. Во время презентации в компании показали, что на iPhone 12 программа будет буквально вести пользователя с помощью стрелки к утерянной вещи из AirTag. Так, пользователь может легко найти ключи, кошелек или другие мелкие, но важные вещи.



Как работает AirTag / Скриншот

AirTag имеет встроенный аккумулятор, которого должно хватить до года "жизни". После этого пользователь самостоятельно может заменить батарею.

Цена

Новинка поступит в продажу 30 апреля. Стоимость одной такой метки – 30 долларов (что примерно 840 гривен). При этом пользователям предлагают купить сразу 4 AirTag, такой набор обойдется в 99 долларов (почти 2 800 гривен).