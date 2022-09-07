AirPods Pro 2 оснастили новым чипом H2. Он улучшил прослушивание музыки с эффектом Spatial Audio и режим Active Noise Cancellation (шумоподавление) – он теперь, по уверениям производителя, работает вдвое лучше.
Интересно Apple представила сразу три модели умных часов, одна из которых совершенно новая
AirPods Pro 2: характеристики наушников
- Новые наушники могут похвастаться режимом Adaptive Transparency, подстраивающим громкость музыки под окружающую обстановку. Он анализирует пространство вокруг целых 48 тысяч раз в секунду.
- Обновлен дизайн динамика для более качественного воспроизведения большего качества частот. Доступна персональная настройка бинаурального звука – с учетом формы ушей каждого пользователя.
- В обновленной модели добавили свайпы в управлении.
- На одном заряде AirPods Pro 2 проработают шесть часов и 30 часов с кейсом.
- Теперь в комплект к наушникам положат насадки XS-размера, кроме уже имеющихся L, M, S.
AirPods Pro 2 / Фото Apple
Сам кейс тоже получил обновление. Он поддерживает зарядку от Apple Watch, Lightning и MagSafe. Кроме того, у него появились динамики для поиска через приложение Find My и отверстие для прикрепления ремешком.
Цена и когда ждать
В продаже новинка появится с 23 сентября. Цена – от 249 долларов.
Все характеристики AirPods Pro 2 / Фото Apple