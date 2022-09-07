AirPods Pro 2 оснастили новым чипом H2. Он улучшил прослушивание музыки с эффектом Spatial Audio и режим Active Noise Cancellation (шумоподавление) – он теперь, по уверениям производителя, работает вдвое лучше.

Интересно Apple представила сразу три модели умных часов, одна из которых совершенно новая

AirPods Pro 2: характеристики наушников

Новые наушники могут похвастаться режимом Adaptive Transparency, подстраивающим громкость музыки под окружающую обстановку. Он анализирует пространство вокруг целых 48 тысяч раз в секунду .

. Обновлен дизайн динамика для более качественного воспроизведения большего качества частот. Доступна персональная настройка бинаурального звука – с учетом формы ушей каждого пользователя.

В обновленной модели добавили свайпы в управлении.

На одном заряде AirPods Pro 2 проработают шесть часов и 30 часов с кейсом.

Теперь в комплект к наушникам положат насадки XS-размера, кроме уже имеющихся L, M, S.



AirPods Pro 2 / Фото Apple

Сам кейс тоже получил обновление. Он поддерживает зарядку от Apple Watch, Lightning и MagSafe. Кроме того, у него появились динамики для поиска через приложение Find My и отверстие для прикрепления ремешком.

Цена и когда ждать

В продаже новинка появится с 23 сентября. Цена – от 249 долларов.



Все характеристики AirPods Pro 2 / Фото Apple