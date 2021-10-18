AirPods 3: Apple представила новую версию популярных наушников

На своей второй осенней презентации, которая состоялась 18 октября, Apple представила новую версию наушников AirPods 3. Инженеры Apple полностью переработали устройство внутри.

Что изменилось в новых наушниках Apple

Пользователи ждали новые AirPods третьего поколения еще в сентябре вместе с iPhone 13, однако компания их приберегла на вечер понедельника 18 октября.

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Больших изменений в дизайне не произошло: AirPods 3 похожи на AirPods Pro, но наушники не имеют сменных амбушюр. При этом внутри наушники практически полностью переделали.

Устройство оснастили новым динамиком и теперь наушники предлагают более глубокие басы. Появилась поддержка "пространственного аудио" и объемного звука Dolby Atmos. Также внутри новая система микрофонов. Однако активного шумоподавления, к сожалению, нет.



AirPods 3 переработали внутри / Скриншот

Главные изменения в AirPods 3

Apple обещает лучшее звучание;

Наушники получили защиту от воды и пота;

Адаптивный эквалайзер, как в версии Pro;

5 минут зарядки хватит на час использования;

Наушники получили беспроводной кейс для зарядки.

Цена AirPods 3

Стоить новые наушники будут от 179 долларов. Заказать их можно уже от 18 октября.