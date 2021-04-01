Для снижения затрат фабрику могут развернуть на Международной космической станции. На разработку концепции Airbus получит 3 миллиона евро.

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Преимущества и перспективы

Замысел получил кодовое имя PERIOD (аббревиатура от Per Ardua ad Astra In-Orbit Demonstration). Завод на орбите на первом этапе будет собирать крупногабаритные, но легкие конструкции типа антенных решеток и солнечных панелей. Также планируется заменять части спутников. Для всех этих задач орбитальный завод оснастят сменными манипуляторами.

Проект обещает стать очень полезным. Ведь сегодня вывод спутников на орбиту, особенно больших конструкций, является сложным и дорогим процессом. К тому же всегда существует вероятность повреждения оборудования спутника во время полета. Сборник прямо на орбите позволит избежать опасностей и уменьшить стоимость всего процесса запуска.

Конкуренты

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) начало аналогичный проект. Американцы запустили программу NOM4D, рассчитанную на пять лет. Ее цель, однако, идет дальше орбитальных заводов. Предполагается создание также производств на Луне, которые будут использовать местные материалы.

Похоже, мы на пороге новых космических гонок. Но теперь по производству на орбите. Вероятно, стоит ожидать ответа Китая на этот вызов.