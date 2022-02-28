Airbnb предоставит бесплатное жилье для 100 тысяч беженцев из Украины

Онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья Airbnb планирует предоставить бесплатное жилье для 100 тысяч беженцев из Украины. Приобщиться к инициативе может любой желающий.

Первым об этих планах сообщил соучредитель и генеральный директор Airbnb Брайан Чески в своем Twitter. По его словам, уже сейчас команда работает над тем, чтобы обеспечить украинских беженцев жильем в соседних странах.

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Что известно

Среди стран, которые называет Чески, такие:

Польша,

Германия,

Венгрия,

Румыния.

Airbnb и Airbnb.org сотрудничают с другими владельцами жилья, чтобы бесплатно разместить до 100 000 беженцев, которые бегут с Украины.

Нам нужна помощь для достижения цели. Наибольшая потребность – это больше людей, которые могут предложить свои дома в соседних странах, включая Польшу, Германию, Венгрию и Румынию. Если вы можете принять беженца, перейдите сюда,

– добавляет Брайан Чески.

Пребывание будет бесплатным для беженцев – финансируется компанией Airbnb.