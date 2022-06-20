Air Nostrum запустит в Испании региональные перелеты на дирижаблях, компания уже их заказала

Забота об экологии – тренд последних десятилетий. Так испанская авиакомпания Air Nostrum Group нашла способ сократить свой углеродный след. Там решили отказаться от самолетов в пользу гибридных дирижаблей.

Компания уже осуществила заказы на 10 летательных аппаратов у производителя – британской Hybrid Air Vehicles. Запустить сервис коммерческих перелетов на дирижаблях планируется к 2026 году.

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Длина маршрутов составит до 425 километров, а грузоподъемность одного дирижабля составит до 100 пассажиров. В последние полгода обе компании проводили ряд исследований по использованию дирижаблей на внутренних маршрутах Испании. Уже на первом этапе партнерства компании планируют организовать перелеты по всей территории страны, а затем будут постепенно расширяться авиапарк Air Nostrum. В некоторых направлениях дирижабли полностью вытеснят реактивные и турбовинтовые самолеты, в других – будут дополнять их.

Это действительно экологичнее самолетов

Рейсы с участием Airlander снизят выбросы CO2 на 90% по сравнению с традиционными самолетами. Конечно, в этом случае есть свой минус, ведь полет на дирижабле будет существенно дольше использования самолета.

Президент Air Nostrum Карлос Бертомеу рассказал, что Air Nostrum стремится подражать инициативам ЕС в области климата, поэтому нацелена на "углеродный ноль" до 2050 года. По мнению предпринимателя, Air Nostrum достаточно ресурсов, чтобы декарбонизировать свою деятельность без ущерба для бизнеса и клиентов. Сейчас компания выполняет более 70 тысяч регулярных рейсов в год и перевозит более 4,7 миллионов пассажиров по всей территории Испании.



С таким видом можно и "потерпеть" 2-3 часа перелета / Фото Future Flight Aero

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Особенности дирижаблей Airlander