Искусственный интеллект позволил умершей женщине "пообщаться" с людьми, посетившими ее похороны

В июне 87-летняя жительница Великобритании Марина Смит скончалась. Ее родственники и близкие собирались вместе, чтобы провести ее в последний путь и это, пожалуй, были одни из самых необычных похорон в их жизни. Покойная смогла обратиться ко всем собравшимся благодаря возможностям искусственного интеллекта.

Женщина смогла удивить гостей даже после собственной смерти, появившись перед ними в виде "голографического разговорного видеоопыта", созданного стартапом под названием StoryFile. Компания, кстати, создал сын женщины Стивен, а первоначальной ее задачей было сохранение воспоминаний тех, кто пережил Холокост.

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Как создавали голограмму

StoryFile использовал 20 камер, чтобы снять, как женщина отвечает на около 250 вопросов перед смертью. Затем эти данные были введены в программный инструмент, который мог виртуально воспроизвести после того, как она умерла.

Стивен Смит смог пообщаться с виртуальной версией своей матери в режиме реального времени. Все пришедшие на похороны Марины тоже имели возможность пережить этот необычный опыт.

Мама отвечала на вопросы скорбных родственников после того, как они наблюдали ее кремацию. Необычайно было то, что она отвечала на их вопросы с новыми деталями и честностью. Люди чувствуют себя смелее, записывая свои данные,

– рассказал Смит.

Марина Смит не единственная, кого StoryFile "возродил" с помощью искусственного интеллекта. Голографическое изображение бывшего президента Гильдии киноактеров Эда Аснера смогло ответить на вопросы присутствующих на его собственных похоронах в начале этого года.

Ничто не могло подготовить меня к тому, что я должен был увидеть, когда увидел это,

– сказал Мэтт Аснер, сын актера.

Другие участники были "слегка обескуражены", добавил Аснер, потому что выглядело так "словно он был в комнате".

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В поисках бессмертия

Интересно, что в последнее время появляется все больше стартапов и разработок, которые пытаются каким-то способом "вернуть" родным их мертвых дорогих людей.

К примеру, в начале этого года технологический гигант Amazon продемонстрировал новую жуткую функцию своего умного динамика Alexa, в котором голос покойной бабушки читает сказку перед сном ребенку.

Действительно интересным вопросом является когда технологии смогут заменить нам мертвых родных и насколько они будут реальными для нас, ведь для того, чтобы имитировать общение с живым человеком, нужно не так уж много.