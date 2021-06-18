Один из крупнейших в мире: в Африке нашли алмаз весом 1098 карат

В Ботсване, стране, которая расположена на юге Африки, шахтеры нашли алмаз весом 1098 карат. По предварительным оценкам, это третий по величине алмаз в мире.

Находку сделали первого июня в шахте Jwaneng. Она считается самой ценной в мире.

Интересно Huawei представила новое поколение наушников FreeBuds 4i: 10 часов работы без подзарядки

Что известно о найденном алмазе

Как утверждает представитель горнодобывающей компании Debswana, найденный драгоценный камень является самым крупным из когда-либо обнаруженных за всю историю компании.

– ведущий производитель алмазов в Африке. Здесь находится шахта, на которой в 2015 году обнаружили второй по величине алмаз в мире – камень в 1109 карат, который называется Леседи Ла Рона.

Камень показали президенту Ботсваны Мокгветси Масиси в столице страны Габороне.



Найденный в Ботсване алмаз / Фото Monirul Bhuiyan / AFP

Эксперты оценят найденный алмаз. После этого государственная компания, которая занимается торговлей алмазами Ботсваны, сможет решить, покупать ли его у Debswana или позволить De Beers продать его.

Отметим, что самый известный алмаз, который называется "Куллинан", был обнаружен в Южной Африке в 1905 году. Его вес более 3100 карат.