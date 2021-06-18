Находку сделали первого июня в шахте Jwaneng. Она считается самой ценной в мире.
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Что известно о найденном алмазе
Как утверждает представитель горнодобывающей компании Debswana, найденный драгоценный камень является самым крупным из когда-либо обнаруженных за всю историю компании.
Камень показали президенту Ботсваны Мокгветси Масиси в столице страны Габороне.
Найденный в Ботсване алмаз / Фото Monirul Bhuiyan / AFP
Эксперты оценят найденный алмаз. После этого государственная компания, которая занимается торговлей алмазами Ботсваны, сможет решить, покупать ли его у Debswana или позволить De Beers продать его.
Отметим, что самый известный алмаз, который называется "Куллинан", был обнаружен в Южной Африке в 1905 году. Его вес более 3100 карат.