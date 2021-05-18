На этот раз в объектив камер попало побережье Африки. МКС пролетала над континентом 10-11 мая 2021 года. Ни одна фотография не была обработана.

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Архипелаг Занзибар, Танзания / Фото NASA



Выбросы ила из африканских рек / Фото NASA



Город Килва Масоко, Танзания / Фото NASA

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Река Рувума, разделяющая Танзанию и Мозамбик / Фото NASA



Устье реки Рувума и танзанийский город Мтвара / Фото NASA



Побережье южнее устья Рувумы, Мозамбик / Фото NASA



Архипелаг Киримбаш, Мозамбик / Фото NASA



Из-за облаков высматриваю город Накала, Мозамбик / Фото NASA



Остров Мвали, Коморские острова / Фото NASA



Побережье Мадагаскара / Фото NASA



Побережье Мадагаскара, национальный парк Бе-де-Бали / Фото NASA



Устье реки Бецибока, Мадагаскар / Фото NASA



Река Мангоро, Мадагаскар / Фото NASA