На этот раз в объектив камер попало побережье Африки. МКС пролетала над континентом 10-11 мая 2021 года. Ни одна фотография не была обработана.
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Архипелаг Занзибар, Танзания / Фото NASA
Выбросы ила из африканских рек / Фото NASA
Город Килва Масоко, Танзания / Фото NASA
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Река Рувума, разделяющая Танзанию и Мозамбик / Фото NASA
Устье реки Рувума и танзанийский город Мтвара / Фото NASA
Побережье южнее устья Рувумы, Мозамбик / Фото NASA
Архипелаг Киримбаш, Мозамбик / Фото NASA
Из-за облаков высматриваю город Накала, Мозамбик / Фото NASA
Остров Мвали, Коморские острова / Фото NASA
Побережье Мадагаскара / Фото NASA
Побережье Мадагаскара, национальный парк Бе-де-Бали / Фото NASA
Устье реки Бецибока, Мадагаскар / Фото NASA
Река Мангоро, Мадагаскар / Фото NASA