На этот раз в объектив камер попало побережье Африки. МКС пролетала над континентом 10-11 мая 2021 года. Ни одна фотография не была обработана.

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Занзібар
Архипелаг Занзибар, Танзания / Фото NASA

Занзібар
Выбросы ила из африканских рек / Фото NASA

Танзанія
Город Килва Масоко, Танзания / Фото NASA

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Танзанія
Река Рувума, разделяющая Танзанию и Мозамбик / Фото NASA

Танзанія
Устье реки Рувума и танзанийский город Мтвара / Фото NASA

Мозамбік
Побережье южнее устья Рувумы, Мозамбик / Фото NASA

Мозамбік
Архипелаг Киримбаш, Мозамбик / Фото NASA

Мозамбік
Из-за облаков высматриваю город Накала, Мозамбик / Фото NASA

Коморські острови
Остров Мвали, Коморские острова / Фото NASA

Мадагаскар
Побережье Мадагаскара / Фото NASA

Мадагаскар
Побережье Мадагаскара, национальный парк Бе-де-Бали / Фото NASA

Мадагаскар
Устье реки Бецибока, Мадагаскар / Фото NASA

Мадагаскар
Река Мангоро, Мадагаскар / Фото NASA