В этой инициативе Opera сотрудничает со студией Yat Labs. Проект Yat Labs был запущен в феврале 2021 года и представляет собой "решение для автоидентификации, основанное на эмодзи".

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Смайлики вместо адреса

Все очень просто: такое нововведение позволит пользователям перемещаться по сети посредством ввода в адресную строку эмодзи, а не букв или цифр.

Традиционные URL-адреса, особенно короткие, которые легко запомнить, становятся все более ценными, поэтому их все труднее получить.

Между тем эмодзи популярны как никогда. По статистике, каждый день в соцсетях и мессенджерах отправляется свыше 10 миллиардов смайликов, и 95% пользователей интернета хотя бы раз ими пользовались. Именно поэтому им решили подыскать более практичную роль.



Эмодзи в строке адреса браузера вместо традиционных букв и цифр / Фото Opera

Приживется ли такое нововведение среди пользователей и владельцев сайта – пока судить рано. Вероятно, чтобы функция заработала на полную, ей нужно распространиться на более популярные браузеры – Chrome, Edge, Safari – и охватить большее количество пользователей.

Однако в ней уже видят скрытый потенциал. Дело в том, что, как уже было упомянуто выше, короткие и узнаваемые адреса имеют немалый спрос, так как позволяют, например, клиентам компании легко запоминать и находить сайты для покупок. Поэтому те, кто в эпоху зарождения интернета скупал доменные имена, позже завладели целым состоянием.