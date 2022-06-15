Adobe запустит бесплатную веб-версию Photoshop: какой она будет

Вскоре пользователи могут получить в пользование бесплатную версию редактора изображений Photoshop. Компания Adobe уже проверяет ее. Программа будет доступна всем владельцам бесплатных аккаунтов Adobe по всему миру.

На что будет способна бесплатная версия Photoshop

В описании сервиса говорится, что веб-версия Photoshop останется бесплатной, поэтому в конце концов с нее исчезнут некоторые функции, которые будут доступны платным подписчикам. Несмотря на это, бесплатные пользователи будут иметь возможность взаимодействия с базовым набором инструментов редактирования изображений.

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Мы хотим сделать Photoshop более доступным и простым, чтобы больше людей могли опробовать его и опробовать данный продукт.

– сообщила Мария Яп, вице-президент Adobe.

Немного о веб-версии Photoshop

Первая веб-версия Photoshop была представлена ​​широкой публике в октябре прошлого года. Она является упрощенной версией графического редактора, подходящей для выполнения базовых операций. Хотя в веб-версии Photoshop есть немало полезных инструментов, в плане возможностей для редактирования и создания изображений она уступает полноценной версии редактора. Несмотря на это, в веб-версии Photoshop реализована поддержка совместной работы и другие полезные функции.

Веб-версия Photoshop предназначена для демонстрации пользователям некоторых возможностей редактора и привлечения новых платных подписчиков. Аналогичным путем Adobe продвигает другие продукты, такие как Fresco и Express. Конкретные сроки, когда бесплатная веб-версия Photoshop появится вне Канады, не были озвучены.

Новый фильтр на основе искусственного интеллекта

Также Adobe представила новый нейронный фильтр, основанный на ИИ-алгоритме. Фильтр называется Photo Restoration и предназначен для улучшения качества старых снимков. К примеру, с его помощью можно автоматически убрать из старой пожелтевшей от времени фотографии царапины, а также частично восстановить ее цвет. Вместе с существующим фильтром Colorize, предназначенным для добавления цвета в черно-белые снимки, Photo Restoration поможет быстро вернуть к жизни старые фотографии.

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"Живой" искусственный интеллект Google

Кстати, недавно руководство Google вынужденно отправило в оплачиваемый отпуск инженера Блейка Лемойна, работавшего с системой искусственного интеллекта (ШИ) LaMDA. Лемойн заявил, что у нее начали проявляться признаки сознания. Google такие заявления отрицает и объясняет свою точку зрения.

Блейк утверждает, что LaMDA фактически стала умной, получила сознание и имеет уровень развития примерно 8-9-летнего ребенка. Вице-президент Google Блез Агера-и-Аркас и глава отдела ответственных инноваций Джен Дженай изучили его подозрения и отвергли их, а самого инженера отправили в оплачиваемый отпуск.