Adobe запускает Photoshop и Illustrator в браузере: с ограниченными функциями, но без подписки

Компания Adobe представила новое решение для пользователей Photoshop и Illustrator. Специальные браузерные версии с ограниченной функциональностью не требуют подписки на Creative Cloud и ориентированы на совместную работу.

Принцип работы веб-версий Photoshop и Illustrator похож на Google Doc. Один пользователь создает проект на своем компьютере, другой может просмотреть его и внести предложения и правки.

Что известно

Главной задачей этих версий, как отмечает сама компания, является именно кооперативная работа над проектами.

Сохранение проектов происходит на сервере компании в Adobe Creative Cloud.

Соавторы получают доступ к базовым функциям редактирования и совместной работы, могут оставлять комментарии и отзывы.



Photoshop on the Web / Фото Adobe

При этом у автора должен быть установлен Photoshop или Illustrator на его компьютере. В то время как от его коллег по проекту этого не требуется – они могут не загружать приложения и не оформлять подписку на Creative Cloud. Работают оба решения в браузерах Chrome и Edge.



Photoshop on the Web / Фото Adobe

Таким образом, вы можете показывать свою работу непосредственно рекламному агентству или другим клиентам, у которых не установлены продукты Adobe, объясняют в компании.

Публичное бета-тестирование Photoshop on the Web уже началось. Оно предлагает пользователям только часть функций, которые компания планирует добавить. Illustrator on the Web пока проходит этап закрытого тестирования.

Совместная работа в Photoshop on the Web / Фото Adobe