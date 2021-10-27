Adobe запускает Photoshop и Illustrator в браузере: с ограниченными функциями, но без подписки
Источник:Engadget
Компания Adobe представила новое решение для пользователей Photoshop и Illustrator. Специальные браузерные версии с ограниченной функциональностью не требуют подписки на Creative Cloud и ориентированы на совместную работу.
Принцип работы веб-версий Photoshop и Illustrator похож на Google Doc. Один пользователь создает проект на своем компьютере, другой может просмотреть его и внести предложения и правки.
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Что известно
- Главной задачей этих версий, как отмечает сама компания, является именно кооперативная работа над проектами.
- Сохранение проектов происходит на сервере компании в Adobe Creative Cloud.
- Соавторы получают доступ к базовым функциям редактирования и совместной работы, могут оставлять комментарии и отзывы.
Photoshop on the Web / Фото Adobe
При этом у автора должен быть установлен Photoshop или Illustrator на его компьютере. В то время как от его коллег по проекту этого не требуется – они могут не загружать приложения и не оформлять подписку на Creative Cloud. Работают оба решения в браузерах Chrome и Edge.
Photoshop on the Web / Фото Adobe
Таким образом, вы можете показывать свою работу непосредственно рекламному агентству или другим клиентам, у которых не установлены продукты Adobe, объясняют в компании.
Публичное бета-тестирование Photoshop on the Web уже началось. Оно предлагает пользователям только часть функций, которые компания планирует добавить. Illustrator on the Web пока проходит этап закрытого тестирования.
Совместная работа в Photoshop on the Web / Фото Adobe