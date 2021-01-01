Компания Adobe официально прекратила поддержку Flash Player. Ранее пользователи получали предупреждение об окончании поддержки технологии и переход на HTML 5.

Пользователям настоятельно рекомендуют удалить приложения. Однако также есть возможность отложить это на потом, сообщает BleepingComputer.

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Стоит отметить, что в ряде браузеров и на других платформах поддержка Flash завершилась еще несколько месяцев назад. Уже 12 января Adobe заблокирует весь контент, созданный на основе данной технологии. Но вряд ли это станет серьезным ударом для пользователей: по статистике, сейчас Flash Player используют всего 2,3% сайтов.

Ранее, 9 декабря, Adobe выпустила последнее обновление для Flash Player перед закрытием платформы.

Почему отказываются от Flash

Основной причиной, по которой разработчики решили полностью отказаться от Flash, стало большое количество уязвимостей. Однако за 20 лет развития технологии в сети появился целый пласт игр, видеороликов и сайтов, которые активно ее используют.

Архив Flash приложений

Сохранить "наследие интернета" для будущих поколений пользователей взялись представители ресурса Internet Archives, которые объявили о создании цифрового музея для некогда культового Flash-контента.

Для воспроизведения такого контента Internet Archives будет использовать эмулятор Ruffle, который все еще находится в разработке.