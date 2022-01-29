В 2019 году ФБР, Европол, а также правоохранительные органы Германии, Израиля, Нидерландов и Бразилии провели совместную операцию, в результате которой был закрыт сайт DeepDotWeb. Сайт рассказывал о новостях даркнета и каталогизировал его ресурсы. Этот "путеводитель" обновлялся ежедневно, оперативно сообщал о закрытии тех или иных ресурсов, предоставлял новые адреса и рассказывал о других проблемах торговых площадок.

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Что известно

В каталоге DeepDotWeb свободно публиковались ссылки на любые ресурсы, включая торговые площадки в даркнете, где продают и покупают оружие, наркотики, компьютерные вирусы, ворованную информацию, порнографию и многое другое.

После разоблачения администраторов ресурса стало ясно, что они получали определенную "комиссию" за перенаправление трафика на нелегальные сайты.

Одним из двух задержанных был 37-летний Таль Прихар, гражданин Израиля, проживавший в Бразилии.

Ему были предъявлены обвинения в администрировании DeepDotWeb.

Власти США утверждали, что Прихар вместе с 34-летним Майклом Фаном из Израиля использовали сложную схему "откатов", когда публиковали на своем сайте ссылки на маркетплейсы.

В итоге эта схема принесла им примерно 8 155 биткоинов, что на момент совершения транзакций равнялось примерно 8,4 миллиона долларов США.

Эти деньги впоследствии были отмыты, чтобы скрыть их происхождение.

Прихар признал себя виновным в отмывании денег еще в марте 2021 года. Как сообщает Министерство юстиции США, он получил приговор: 97 месяцев (8 лет) в тюрьме. В общей сложности обвиняемому грозило до 20 лет лишения свободы.

Его напарник Майкл Фан был арестован в Израиле, но все еще борется против экстрадиции в США.