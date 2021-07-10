Модель получила название Adidas RPT-02 Sol. Она появится в продаже в первой половине 2022 года.

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Почему наушники не нужно заряжать

Заряжать наушники Adidas RPT-02 Sol не придется, ведь они смогут получать энергию от солнечных лучей, когда пользователь занимается спортом или просто находится на открытом воздухе.



Так выглядеть Adidas RPT-02 SOL / Фото Adidas

Впрочем, когда солнца долго нет (например, при тренировках дома или в зале), наушники можно заряжать привычным способом – от обычного зарядника через порт USB Type-C. Аккумулятор рассчитан на 80 часов работы.

Отличительная особенность этой модели заключается в экологичности – она выполнена почти полностью из переработанных материалов, а ее упаковка содержит минимум пластика.

Панель, которая превращает солнечные лучи в электрическую энергию, встроена во внешнюю часть наушников. Как утверждают разработчики, свет, который попадает на наушники, необязательно должен быть прямым и интенсивным. То есть можно не волноваться по поводу заряда даже если бегаете по утрам или вечерам, когда солнце только всходит или уже заходит.

Цена

С ценой компания пока не определилась, но говорит, что можно ориентироваться примерно на 200-230 долларов.