Addmoto представила электровелосипед City Pro с рекордным запасом хода

Компания Addmotor надеется привлечь внимание покупателей с помощью модели City Pro с традиционным дизайном и мощным наполнением. Электрические велосипеды могут стать хорошей заменой автомобилям для поездок по городу, особенно если их оснастить выносливым аккумулятором.

Addmotor сделала себе имя на транспорте с более необычным дизайном – электробайком с толстыми шинами Wildtan и мопедом Motan. Новая модель City Pro имеет более традиционный дизайн, подходящий скорее для городских прогулок. Внешне она выглядит как обычный электровелосипед, но некоторые характеристики ожидаешь встретить только у более мощных байков.

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Особенности электровелосипеда City Pro

Модель получила аккумулятор на 48 вольт и 20 А/час, что гораздо больше, чем у обычного городского электровелика. Компания утверждает, что 960 Вт/ч обеспечат 200 километров движения в режиме педалирования. И хотя говорится, наверное, о самой низкой мощности, все равно это больше, чем в среднем на рынке.

Мотор на 500 Вт выдает 900 ватт пиковой мощности – достаточно для того, чтобы быстро сорваться с места или въехать на крутой холм. Гидравлические дисковые тормоза также включены в стандартную комплектацию.

Кроме этого велосипед также имеет следующие дополнения:

переднюю вилку с амортизацией и ходом 80 мм;

багажник, рассчитанный на 25 килограммов;

передний и задний ЖК-свет с поворотниками и аварийной сигнализацией;

трансмиссию Shimano с семью скоростями;

и седлом с перилами для ношения.

Освещение Addmotor City Pro / Скриншот 24 канал

Цена Addmotor City Pro

Рама двух типов и 6 цветов. В розницу Addmotor City Pro продается за 2099 долларов, но по предварительному заказу можно сэкономить около 500 долларов.

Электровелосипед Addmotor City Pro: смотрите видео