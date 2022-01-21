В письме глава корпорации рассказал о планах и описал многочисленные плюсы громкой сделки. Завершится она в 2023 финансовом году, который заканчивается 30 июня 2023 года, а до того Activision Blizzard будет работать автономно.

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Что дальше

После окончательного присоединения к Microsoft компания перейдет к следующему шагу – развитию собственной Метавселенной.

Котик ссылается на таких гигантов IT-индустрии как Facebook, Google, Tencent, NetEase, Amazon, Apple, Sony, Disney и другие мегакорпорации, что имеют подобные амбиции.

Однако в тексте письма не дается определение метаверса, не объясняется видение этого вопроса с точки зрения Activision Blizzard. Таким образом остается неясным, что конкретно подразумевается под этим понятием.

Впрочем, то же касается и других компаний: кажется, каждый понимает метаверс по-своему, но мало кто точно представляет себе, что это такое и как точно работает.

По словам Котика, Activision Blizzard последние 30 лет постоянно стремилась доставлять игрокам "радость, веселье и острые ощущения". Компания помогала "найти цели с помощью наиболее увлекательной формы развлечения – игр". Теперь Activision Blizzard хочет создать метавселенную, объединив все эти проекты и наполнив их профессионально созданными пользовательским контентом, а также богатыми социальными связями.

По его мнению, сотрудничество с Microsoft позволит лучше реализовать планы по созданию метаверса: у компании есть мощные облачные технологии, искусственный интеллект и машинное обучение с аналитикой данных.

Вместе с тем на фоне дискриминационных скандалов, которые постигли в последнее время компанию, Котик пообещал изменить рабочую культуру в компании, чтобы после завершения сделки она была "образцовой" для Microsoft.

Напомним, 18 января игровую индустрию всколыхнула новость о приобретении студии Activision Blizzard компанией Microsoft за 68,7 миллиарда долларов. Разработчик известен такими громкими проектами как Call of Duty, Warcraft, Diablo, Overwatch, StarCraft и многими другими. Впрочем, о покупке пока говорят не как о такой, которая осуществилась, поскольку обеим компаниям еще предстоит пройти долгий путь получения разрешений в соответствующих регуляторов, и если последние увидят какие-то противоречия, покупка может не состояться. О судьбе самого Бобби Котика пока поступает противоречивая информация: официальные источники утверждают, что он останется на своем посту, тогда как инсайдеры заявляют обратное.