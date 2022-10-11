Новое оружие продемонстрировали на выставке AUSA-2022 (Association of the United States Army). Она стартовала в Вашингтоне 10 октября.

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Чем особый прототип нового AbramsX

Танк имеет башню, не требующую члена экипажа, который должен заряжать ее боеприпасами. В отличие от новейшей модели, предыдущая версия, например, нуждалась в экипаже из четырех человек:

механик-водитель

командир,

наводник,

заряжающий.



Новейший танк AbramsX / Фото General Dynamics

Среди прочего танк работает на основе технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому его можно использовать в беспилотном режиме. Кроме того, танк оборудован гибридным двигателем, который поможет сократить расход топлива почти в два раза. Это также уменьшает шумность машины и повышает ее общую электрификацию.

The War Zone сообщает, что на танк установили новую 120-мм пушку XM360. Также танк имеет 30-мм пушку Kongsberg Protector RS6 Remote Weapon Station (RWS).

Танк имеет модули с оптическими и инфракрасными сенсорами для командира и наводчика. На видео ниже можно заметить, что в корпус машины интегрированы видеокамеры, которые, вероятно, обеспечат возможность обзора на 360 градусов. The War Zone предполагает, что изображение вместе с элементами дополненной реальности будет транслироваться на экран в шлеме экипажа.

Демонстрация AbramsX: смотрите видео