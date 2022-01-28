96 процентов людей готовы пожертвовать зарплатой ради удаленной работы, – исследование

Западные компании сталкиваются с отказом работников возвращаться в офисы. Люди готовы остаться без привилегий и пойти на сокращение заработной платы ради сохранения возможности работать удаленно.

Как следует из исследования агентства, у корпоративных идеологов и менеджеров назрели большие проблемы. Работодателям теперь будет куда труднее нанимать специалистов, потому что прежние бонусы теряют актуальность.

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Статистика

Общее количество тех, кто не желает возвращаться в офисы, достигает 96 процентов – они привыкли к комфортной рабочей обстановке в компании своих домашних животных.

88 процентов опрошенных заявили, что достигли большей эффективности работы в удаленном режиме.

В 82 процентах случаев производительность выросла, поэтому люди готовы пойти на сокращение зарплаты на 20 – 30 процентов , поскольку все равно смогут заработать достаточно при тех же затратах труда и времени.

, поскольку все равно смогут заработать достаточно при тех же затратах труда и времени. 38 процентов респондентов готовы отказаться от медицинской страховки , потому что при удаленной работе их уровень стресса и нагрузки на организм снизился на треть.

, потому что при удаленной работе их уровень стресса и нагрузки на организм снизился на треть. Около 33 процентов опасаются, что при возвращении в офис их удовлетворенность работой резко упадет.

38 процентов согласны отказаться от оплачиваемого отпуска, лишь бы не идти в офис.

Есть и такие, кто согласится пожертвовать вообще всеми привилегиями, и половиной зарплаты, чтобы оставаться дома и не контактировать с коллегами и начальством напрямую – таких 10 процентов опрошенных.

Напомним, сегодня крупные компании, такие как Google, Apple и Facebook, пытаются постепенно вернуть людей в офисы, однако каждый раз откладывают это на потом, поскольку за каждым спадом пандемии идет новая волна и новый штамм коронавируса. Между тем такие исследования стали весьма популярными. Это далеко не первый анализ настроений работников и, судя по всему, не последний.