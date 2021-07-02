Старейший человек в космосе: 82-летняя американская летчица полетит вместе с Джеффом Безосом

Генеральный директор компании Blue Origin Джефф Безос пригласил присоединиться к первому туристическому полету в космос на корабле New Shepard 82-летнюю американку Уолли Фанк. Она была одной из первых женщин, прошедших подготовку для космических полетов, но побывать за пределами Земли ей так и не довелось.

История самого долгого ожидания

Фанк и еще 12 женщин в 1961 году участвовали в программе Mercury-13, в рамках которой их готовили к полету в космос. Несмотря на то, что они успешно прошли подготовку и сдали все необходимые экзамены, NASA и Конгресс США приняли решение отказаться от привлечения женщин к космическим полетам.

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Прошло более двадцати лет, прежде чем в 1983 году Салли Райд стала первой американкой, совершившей полет в космос.

Теперь же, если все пойдет по плану, уже через три недели Фанк сможет провести около четырех минут за пределами гравитации.

Мне понравится каждая секунда. Не могу дождаться,

– сказала Уолли Фанк в небольшом видео, которое было опубликовано в интернете компанией Blue Origin.

В 1961 году Фанк считалась высококвалифицированной летчицей, и с тех пор ее любовь к полетам не стала меньше. Всего Фанк налеталаи подготовила более 3 тысяч пилотов.

В видео Уолли Фанк также вспомнила о разочаровании, которое испытала, когда узнала о решении NASA отказаться от привлечения женщин к космическим полетам.

Они мне сказали, что я справилась лучше и закончила работу быстрее, чем все остальные кандидаты. Я не думала, что когда-нибудь смогу подняться вверх,

– рассказала Фанк.

Старейший человек в космосе

Через шесть десятилетий после того, как NASA исключило женщин из отряда астронавтов, Фанк в свои 82 года может стать самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

Напомним, что корабль New Shepard компании Blue Origin представляет собой капсулу для суборбитальных полетов продолжительностью около 11 минут. За это время он успевает пересечь границу космоса, а его пассажиры около четырех минут находятся в невесомости.

Вместе с Уолли Фанк в первое космическое путешествие на корабле New Shepard отправится: