История самого долгого ожидания
Фанк и еще 12 женщин в 1961 году участвовали в программе Mercury-13, в рамках которой их готовили к полету в космос. Несмотря на то, что они успешно прошли подготовку и сдали все необходимые экзамены, NASA и Конгресс США приняли решение отказаться от привлечения женщин к космическим полетам.
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Прошло более двадцати лет, прежде чем в 1983 году Салли Райд стала первой американкой, совершившей полет в космос.
Теперь же, если все пойдет по плану, уже через три недели Фанк сможет провести около четырех минут за пределами гравитации.
Мне понравится каждая секунда. Не могу дождаться,
– сказала Уолли Фанк в небольшом видео, которое было опубликовано в интернете компанией Blue Origin.
В видео Уолли Фанк также вспомнила о разочаровании, которое испытала, когда узнала о решении NASA отказаться от привлечения женщин к космическим полетам.
Они мне сказали, что я справилась лучше и закончила работу быстрее, чем все остальные кандидаты. Я не думала, что когда-нибудь смогу подняться вверх,
– рассказала Фанк.
Старейший человек в космосе
Через шесть десятилетий после того, как NASA исключило женщин из отряда астронавтов, Фанк в свои 82 года может стать самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.
Напомним, что корабль New Shepard компании Blue Origin представляет собой капсулу для суборбитальных полетов продолжительностью около 11 минут. За это время он успевает пересечь границу космоса, а его пассажиры около четырех минут находятся в невесомости.
Вместе с Уолли Фанк в первое космическое путешествие на корабле New Shepard отправится:
- Джефф Безос;
- его брат Марк;
- а также человек, который за 28 миллионов долларов купил билет на аукционе (его имя еще не было объявлено).