Исследователи кибербезопасности из антивирусной компании McAfee обнаружили в Google Play 8 вредоносных приложений с многомиллионными загрузками. Попадая на смартфоны пользователей, они получают доступ к сообщениям, а затем осуществляют от их имени покупки в интернете, подтверждая транзакции кодами верификации, которые приходят в виде SMS.
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Опасные приложения для Android
Часто вредоносные приложения скрываются за потенциально популярными среди пользователей программами. Среди них есть скины для клавиатур, фоторедакторы, приложения для создания рингтонов и другое похоже программное обеспечение.
Опасные приложения обнаруженные специалистами McAfee:
- com.studio.keypaper2021
- com.pip.editor.camera
- org.my.famorites.up.keypaper
- com.super.color.hairdryer
- com.celab3.app.photo.editor
- com.hit.camera.pip
- com.daynight.keyboard.wallpaper
- com.super.star.ringtones
Как выявить опасное приложение на своем android-смартфоне
Сложность отслеживания приложений с идентификаторами заключается в том, что в обычном виде они устанавливаются с названиями пользовательскими. Для того, чтобы найти приложение по идентификатору, нужно искать его во внутренней памяти, часто это бывает не просто, да еще и отнимает время.
Проще воспользоваться специальной программой, которая существенно облегчит этот процесс. Специальная утилита Package Name Viewer поможет выявить и удалить вредоносные приложения на вашем смартфоне.
Для этого нужно сделать следующее:
- Скачать и установить приложение из магазина Google Play;
- Запустить его и предоставить запрошенные разрешения;
- Поочередно указать в поиске названия пакетов, приведенных выше;
- При обнаружении приложений с такими именами, нажимайте на них и удаляйте.
Package Name Viewer удобен тем, что позволяет не просто найти нужную программу под названием ее пакета, но и при необходимости перейти в настройки для ее удаления. Для этого достаточно просто нажать на иконку программы, и вы попадете в соответствующий раздел системы, где сможете следующее:
- принудительно остановить приложение;
- отключить его,
- удалить накопленные данные;
- отозвать разрешения;
- стереть нежелательную программу.
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