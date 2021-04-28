Исследователи кибербезопасности из антивирусной компании McAfee обнаружили в Google Play 8 вредоносных приложений с многомиллионными загрузками. Попадая на смартфоны пользователей, они получают доступ к сообщениям, а затем осуществляют от их имени покупки в интернете, подтверждая транзакции кодами верификации, которые приходят в виде SMS.

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Опасные приложения для Android

Часто вредоносные приложения скрываются за потенциально популярными среди пользователей программами. Среди них есть скины для клавиатур, фоторедакторы, приложения для создания рингтонов и другое похоже программное обеспечение.

Опасные приложения обнаруженные специалистами McAfee:

com.studio.keypaper2021

com.pip.editor.camera

org.my.famorites.up.keypaper

com.super.color.hairdryer

com.celab3.app.photo.editor

com.hit.camera.pip

com.daynight.keyboard.wallpaper

com.super.star.ringtones

Важно. Программы нужно искать именно с вышеуказанными идентификаторами, поскольку их создатели понимают, что их обнаружат и будут искать, поэтому они вполне могут изменить названия приложений.

Как выявить опасное приложение на своем android-смартфоне

Сложность отслеживания приложений с идентификаторами заключается в том, что в обычном виде они устанавливаются с названиями пользовательскими. Для того, чтобы найти приложение по идентификатору, нужно искать его во внутренней памяти, часто это бывает не просто, да еще и отнимает время.

Проще воспользоваться специальной программой, которая существенно облегчит этот процесс. Специальная утилита Package Name Viewer поможет выявить и удалить вредоносные приложения на вашем смартфоне.

Для этого нужно сделать следующее:

Скачать и установить приложение из магазина Google Play; Запустить его и предоставить запрошенные разрешения; Поочередно указать в поиске названия пакетов, приведенных выше; При обнаружении приложений с такими именами, нажимайте на них и удаляйте.

Package Name Viewer удобен тем, что позволяет не просто найти нужную программу под названием ее пакета, но и при необходимости перейти в настройки для ее удаления. Для этого достаточно просто нажать на иконку программы, и вы попадете в соответствующий раздел системы, где сможете следующее:

принудительно остановить приложение;

отключить его,

удалить накопленные данные;

отозвать разрешения;

стереть нежелательную программу.

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