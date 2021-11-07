Этот сертификат будет действовать 90 дней. Об этом рассказала заместительница министра здравоохранения Мария Карчевич.

Обратите внимание Срок действия сертификата о выздоровлении от COVID-19 существенно сократили

В "Дие" можно сгенерировать сертификат о выздоровлении от COVID-19.

Сертификаты о выздоровлении в Дие будут введены с 8 ноября 2021 года.

Получить сертификат о выздоровлении смогут люди, у которых имеется запись о заболевании COVID-19, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения,

– заявила Карчевич.

Она объяснила, что сгенерировать документ можно будет не ранее чем через 15 дней после того, как врач внесет данные в систему.

Что известно о сертификатах о выздоровлении