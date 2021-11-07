Этот сертификат будет действовать 90 дней. Об этом рассказала заместительница министра здравоохранения Мария Карчевич.

Обратите внимание Срок действия сертификата о выздоровлении от COVID-19 существенно сократили

В "Дие" можно сгенерировать сертификат о выздоровлении от COVID-19.

Сертификаты о выздоровлении в Дие будут введены с 8 ноября 2021 года.

Получить сертификат о выздоровлении смогут люди, у которых имеется запись о заболевании COVID-19, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения,
– заявила Карчевич.

Она объяснила, что сгенерировать документ можно будет не ранее чем через 15 дней после того, как врач внесет данные в систему.

Что известно о сертификатах о выздоровлении

  • 5 ноября в Минздраве объяснили, что невакцинированные украинцы, переболевшие COVID-19, смогут получить цифровой сертификат об выздоровлении.
  • Он будет разрешать в течении 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.
  • Однако сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, кому врач поставил диагноз COVID-19 с момента запуска функционала нового сертификата и в дальнейшем.
  • Если диагноз COVID-19 был поставлен до появления нового типа сертификата, можно получить бумажный сертификат у своего семейного врача.