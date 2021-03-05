До 8 марта осталось еще несколько дней, а украинцы уже активно скупают подарки. Маркетплейсы Prom.ua в ТОПе проанализировали заказы украинцев и сформировали рейтинг подарков.

Среди самых популярных заказов – мелкая бытовая техника для кухни, декоративная косметика для лица и волос, а также приборы для укладки волос и белье.

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Техника

"Первое место в списке заняли мультимейкеры – это бутербродница, гриль и орешница в одном девайсе. Еще, пользуются популярностью вафельницы и сэндвичницы. Тратят на это 1 193 гривны", – рассказала руководитель пресс-офиса Prom.ua Лилия Овчинникова.

Также пользуются спросом стайлеры для волос Babyliss, фены-щетки для укладки каре, конусные плойки. Средний чек покупки – 687 гривен.

Косметика

Из косметики дарят уходовые наборы для лица, волос и тела. Спросом пользуются коллагеновые патчи под глаза, тканевые маски для лица, увлажняющие маски для волос, а также наборы по уходу за телом. Средний чек покупки варьируется от 349 до 385 гривен.



Часто дарят косметику / Фото unsplash

Белье

Также покупают белье, пижамы и женские платья. На одежду в среднем тратят от 350 до 537 гривен.

Игрушки

Из необычных игрушек – мишки из искусственных 3D роз. На них тратят 440 гривен.

Практичные вещи

Специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua отмечают, что в этом году пользуются спросом практичные вещи, которыми можно пользоваться каждый день. Самые популярные товары от украинских мастеров – наборы и букеты из мыла, экосумки, свечи, сладости и обручи ручной работы.

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Стоимость мыльных букетов и наборов косметики зависит от количества и особенностей декора – от 100 до 1500 гривен.



В тренде экосумки / Фото unsplash

В тренде также наборы мешочков для взвешивания продуктов – из хлопка, сетки, плащевки. В среднем на них тратят 200 гривен.

Цветы и сладости с доставкой

По данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, накануне 8 марта спрос на доставку подарков увеличивается почти в 2,5 раза. В топе – букет весенних цветов. За неделю до праздника их заказывают в 5 раз чаще, чем в феврале.

По сравнению с прошлым годом спрос на эту услугу вырос на 10%, а средний чек на 19% – 200 гривен за один заказ. Часто курьеров просят не только привезти букет, но и купить его самому.

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"Если на 14-е февраля чаще дарили розы, то на 8 марта мужчины предпочитают тюльпаны и лилии. Подарочный букет нередко сопровождается коробочкой эклеров или другими сладостями", – отметила руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольга Сорока.



На 8 марта дарят тюльпаны / Фото unsplash

Мужчины также ищут исполнителей, чтобы поздравить коллег в офисе. Цены на музыкальный сюрприз зависят от инструмента и мастерства исполнителя. В среднем услуги пианиста или саксофониста обходятся в 3 тысячи гривен в час, скрипача – 2 тысячи гривен, а часовое выступление джаз-бэнда будет стоить – 2 500 гривен.