Большинство сайтов сливают ваши данные третьим лицам, показывает исследование

Исследователи из Norton Labs выяснили, что 8 из 10 сайтов, оснащенных функцией поиска, передают все введенные запросы посетителей третьим сторонам. Чаще всего – компаниям, занимающимся интернет-рекламой.

Эксперты изучили миллион сайтов, создав специальную программу для обхода препятствий, нуждающихся в взаимодействии с человеком во время работы в интернете. Она находила строчку поиска, искала с его помощью слово JELLYBEANS, а затем собирала весь последующий сетевой трафик для анализа. Идея заключалась в том, чтобы тщательно изучить каждый HTTP-запрос и понять, не появляется ли "JELLYBEANS" где-нибудь среди запросов, переданных сторонним партнерам.

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Что обнаружили

Оказалось, что 81 процент вебсайтов передают поисковые запросы клиентов третьим сторонам.

Эти сайты охватывают все возможные категории – для взрослых, для покупок, для путешествий и даже для здоровья.

Поисковые термины, собранные этими ресурсами, могут включать сексуальные предпочтения и гендерную идентичность, привычки покупателей и медицинскую информацию.

В Norton Labs считают, что реальный процент утечек поисковых запросов, скорее всего, даже выше, поскольку написанная исследователями программа не всегда могла "пробиться" сквозь защиту сайтов. Поэтому они называют число 81 "нижним пределом", а на самом деле данные сливают еще больше ресурсов.

Интересно, что при этом только 13 процентов сайтов как-то упомянули об этом в своих политиках конфиденциальности, а 75% ресурсов ограничились общими заявлениями о возможном "обмене информацией о пользователях с третьими лицами".