Сотрудники отдают предпочтение гибкости удаленной работы: 88% работников крупных компаний желают работать на дому или из любого другого места, хотя бы время от времени. Об этом свидетельствует исследование, проведенное компанией Lenovo.

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Кстати, 83% руководителей ИТ-подразделений ожидают, что после стабилизации ситуации, удаленный режим работы сохранится по крайней мере частично.

Проблемы удаленной работы

Как показывает исследование, безопасность данных – самая сложная задача для ИТ-отделов.

"Сейчас компаниям нужны надежные технологические партнеры, которые помогут комплексно управлять оборудованием, программным обеспечением и услугами, чтобы максимизировать производительность и повысить уровень безопасности, – говорит Джанфранко Ланчи, президент и главный операционный директор компании Lenovo.

Относительно проблем, с которыми сталкиваются работники, главной является – медленное или нестабильное интернет-соединение дома. Кроме того, половина работников среднего бизнеса и 42% представителей малого и очень малого бизнеса сообщают о нестабильной ИТ-поддержке, когда она необходима.

Чтобы избежать этого, компаниям стоит рассмотреть возможность приобретения ноутбуков с поддержкой стандартов связи LTE или 5G.

Несмотря на преимущества удаленной работы, 90% опрошенных работников все же хотят иметь возможность приходить в офис, не только, чтобы работать, но и чтобы увидеться с коллегами.