7 трендов на рынке смартфонов, которые больше всего раздражают
На рынке смартфонов очень много производителей, но большинство объединяют общие тренды. Большинство приносят что-то новое, но есть и такие тренды, которые откровенно раздражают.
Эксперты выбрали 7 самых раздражающих трендов на рынке смартфонов, которые мы наблюдали в 2020 году. Этот своеобразный антирейтинг сформировало издание Android Authority.
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7 самых раздражающих трендов
- 5G. Практически все производители решили добавлять к названию своих 5G-смартфонов слово "5G". Это действительно удивительно, ведь на рынке уже достаточно таких смартфонов, есть даже смартфоны среднего класса.
- Пластиковые корпуса. Странным выглядит и использование в дорогих смартфонах, которые стоят больше тысячи долларов, пластиковых корпусов.
- Плохие камеры. Раздражает экспертов и тот факт, что при наличии разрешения датчика камеры на 108 Мп, производители до сих пор создают смартфоны с 2-мегапиксельными камерами.
- Медленная зарядка. Очень раздражает и поддержка некоторыми ключевыми смартфонами очень медленной зарядки. Например, очень популярный iPhone 12 поддерживает зарядку мощностью всего 20 Вт.
- Короткое время обновлений ОС. Это проблема бюджетных смартфонов, их обновление продолжается несколько лет. Google и Samsung обновляют свои смартфоны в течение трех лет.
- Слишком много смартфонов. Эксперты считают раздражительным тот факт, что производители создают слишком много смартфонов, при этом их характеристики часто почти не отличаются.
- Цена. Ну и напоследок эксперты хотят, чтобы флагманские смартфоны стоили немного доступнее.
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