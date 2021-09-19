7 спутников и космодром: в Украине одобрили проект космической программы до 2025 года

Правительственный комитет одобрил законопроект об утверждении космической программы Украины на 2021 – 2025 годы. Документ предусматривает немало инноваций, в частности создание украинского космодрома и запуск спутника.

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заверили, что принятие законопроекта позволит решить актуальные задачи. Речь идет не только о научно-технических, но и о социально-экономических, экологических и безопасностных сферах.

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Основные цели космической программы

По словам профильного министра Олега Уруского, программа ставит целью:

создание космических систем наблюдения Земли;

внедрение космических технологий на рынке услуг;

создание ракетно-космической техники;

научные исследования в сфере космической деятельности.

Ожидается, что внедренные изменения будут способствовать разработке новейших приборов и средств для участия в международных проектах, в частности в исследовании Луны. Планируют также расширить сотрудничество Украины с Европейским космическим агентством и в перспективе – стать его участником.

Законопроект еще должны согласовать в Минфине и передать в Кабмин. Впоследствии его рассмотрит Верховная Рада Украины.

Правительственный комитет одобрил и проект о преобразовании государственных предприятий космической отрасли в акционерные общества. Предполагается, что такие изменения "оздоровят" украинский рынок.

Украинский космодром и спутники

Председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью одному из украинских телеканалов более подробно рассказал о космической программе до 2025 года. Среди прочего, планируют создать украинский космодром и группировку из 7 спутников.

К октябрю 2021 года надеются изготовить спутник "Сич-2-30". В декабре 2021 года намерены запустить на орбиту с площадки SpaceX.

Будет еще 6 спутников. Они будут ориентироваться на дистанционное зондирование Земли. Владимир Тафтай Председатель Государственного космического агентства Украины

Главная задача спутников – фотографирование поверхности планеты из космоса. Цели такой деятельности очень разнообразны:

оборона;

экономическая безопасность;

раннее обнаружение природных катаклизмов;

мониторинг за использованием ресурсов.

С помощью спутников можно предупредить вражеские военные действия. Кроме этого – предотвратить несанкционированные вырубки лесов или использование водных ресурсов и тому подобное.

Общие расходы на реализацию космической программы составляют 15 миллиардов гривен на 5 лет. Это около 3 миллиардов гривен из госбюджета ежегодно. В программу включили также отдельные инвестиционные проекты, которые будут реализовывать за деньги инвесторов и заказчиков.

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