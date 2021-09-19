В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заверили, что принятие законопроекта позволит решить актуальные задачи. Речь идет не только о научно-технических, но и о социально-экономических, экологических и безопасностных сферах.
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Основные цели космической программы
По словам профильного министра Олега Уруского, программа ставит целью:
- создание космических систем наблюдения Земли;
- внедрение космических технологий на рынке услуг;
- создание ракетно-космической техники;
- научные исследования в сфере космической деятельности.
Ожидается, что внедренные изменения будут способствовать разработке новейших приборов и средств для участия в международных проектах, в частности в исследовании Луны. Планируют также расширить сотрудничество Украины с Европейским космическим агентством и в перспективе – стать его участником.
Законопроект еще должны согласовать в Минфине и передать в Кабмин. Впоследствии его рассмотрит Верховная Рада Украины.
Правительственный комитет одобрил и проект о преобразовании государственных предприятий космической отрасли в акционерные общества. Предполагается, что такие изменения "оздоровят" украинский рынок.
Украинский космодром и спутники
Председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью одному из украинских телеканалов более подробно рассказал о космической программе до 2025 года. Среди прочего, планируют создать украинский космодром и группировку из 7 спутников.
К октябрю 2021 года надеются изготовить спутник "Сич-2-30". В декабре 2021 года намерены запустить на орбиту с площадки SpaceX.
Будет еще 6 спутников. Они будут ориентироваться на дистанционное зондирование Земли.
Главная задача спутников – фотографирование поверхности планеты из космоса. Цели такой деятельности очень разнообразны:
- оборона;
- экономическая безопасность;
- раннее обнаружение природных катаклизмов;
- мониторинг за использованием ресурсов.
С помощью спутников можно предупредить вражеские военные действия. Кроме этого – предотвратить несанкционированные вырубки лесов или использование водных ресурсов и тому подобное.
Общие расходы на реализацию космической программы составляют 15 миллиардов гривен на 5 лет. Это около 3 миллиардов гривен из госбюджета ежегодно. В программу включили также отдельные инвестиционные проекты, которые будут реализовывать за деньги инвесторов и заказчиков.
Развитие космической отрасли в Украине: последние новости
- Во время визита украинской делегации в США Государственное космическое агентство подписало договор с американским минобороны. Меморандум предусматривает обмен информацией и сотрудничество в использовании космического пространства.
- В Государственном космическом агентстве Украины подтвердили, что работа над спутником "Сич-2-30" продолжается в соответствии с графиком. Поэтому его таки планируют запустить в космос до конца 2021 года.