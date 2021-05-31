7 полезных возможностей камер видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения окружают нас повсюду. Следят за порядком, помогают контролировать дорожный трафик, защищают дома от действий злоумышленников. Люди даже не задумываются о том, какие функции скрыты под корпусом столь необходимого гаджета.

Перечисленные функции, к сожалению, не встретишь все вместе в одной камере. Но каждая из них сама по себе обеспечивает хорошую преимущество, например, над злоумышленником, который задумал проникнуть в ваш дом.

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Камера видеонаблюдения / Фото Unsplash

7 полезных функций камер видеонаблюдения

Камеры могут "видеть" в инфракрасном диапазоне

Камеры были бы не слишком полезны, если бы могли вести видеосъемку только днем. Они используют инфракрасный спектр излучения, чтобы наблюдать за объектами в темноте.

Такая функция позволяет различать детали на расстоянии до 7,5 метра. Ею обладают большинство камер видеонаблюдения на рынке.

Камеры могут "видеть" объекты в цвете даже ночью

Некоторые модели видеокамер оборудуются функцией цветного ночного видения. Такая способность значительно улучшает качество видео, позволяя разглядеть больше деталей.

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Функция цветного ночного видения / Фото Digitaltrends

Отслеживание маршрута человека в 3D

Такую довольно экзотическую функцию имеют далеко не все камеры видеонаблюдения. Ноу-хау называется Birds Eye View и доступно в камерах Ring Floodlight Cam Wired Pro.

С помощью различных датчиков камера "запоминает" путь объекта и показывает его на карте.



Камера "запоминает" путь человека / Фото Digitaltrends

Камера видеонаблюдения автоматически "ведет" объект

Казалось бы, что функция достаточно очевидна. Но она доступна не во всех камерах.

Некоторые видеокамеры вместо того, чтобы снимать фиксированную картинку могут автоматически концентрировать свое "внимание" на объекте. Например, на злоумышленнике, который влез в дом. Камера автоматически поворачивается, наблюдая за объектом. Это позволит полностью проследить за действиями вора.

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Автоматическое отключение камеры, когда хозяева дома

Некоторые люди боятся, что за ними могут наблюдать. Так боятся, что заклеивают веб-камеры на ноутбуках скотчем.

Некоторые камеры оснащены функцией, которая позволяет отслеживать владельца камеры с помощью геолокации или подключения к Wi-Fi. Если владелец пришел домой, то камеры автоматически выключаются. Как только владелец покидает определенную зону, – камера автоматически включается.

Некоторые видеокамеры можно настроить так, чтобы съемка велась в определенные часы. Например, когда хозяева на работе или спят.

Интеграция с системой "умный дом"

Камеры можно подсоединить к системе "умный дом". Эта система контролирует включение приборов в доме.

Такая интеграция открывает двери возможностей для защиты от воров. Например, если видеокамера зафиксировала движение возле дома, то внутри может включиться свет. Такая функция позволяет имитировать присутствте человека.

Можно настроить всю систему. Например, поочередное включение света в разных комнатах. Это имитирует движение хозяина из одной комнаты в другую.

Камеры могут различать предметы

Камера должна "знать" что именно она снимает. Например, если камера имеет функцию автоматического ведения объекта, то было бы не очень хорошо, если вместо злоумышленника она всю ночь снимала соседского кота.

Внедрение технологий "искусственного интеллекта" позволяет решить эту проблему. Камеры отличают тень человека от реального человека. Понимают, на чем именно нужно "сконцентрировать внимание". Или понимают, что снимать не нужно.