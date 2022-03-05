Все полученные фото "сшили", чтобы создать 3D-видео, которое дает лучшее чувство масштабности конвоя. С момента создания этих изображений, пишет источник, облака не позволяют WorldView-3 или другим спутникам с оптическим светом осмотреть конвой по-новому.

Интересно Глава Роскосмоса назвал Илона Маска "мурлом" из-за его помощи Украине

Как выглядела колонна вторжения 28 февраля

На этом ролике видны реорганизованные и "сшитые" изображения: видео​

Неясно, что осталось сегодня от этой колонны. Судя по отчетам по потерям врага – немного.

Фиксировали ее к северо-западу от Киева.

В составе колонны были танки, бронированная техника и артиллерия.

Кроме того, оккупанты везли технику для обеспечения войск.

Колонна российской военной техники растянулась на невероятные 64 километра / Фото Maxar Technologies

Колонна российской военной техники / Фото Maxar Technologies

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!