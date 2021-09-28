Исследованием осведомленности пользователей занимался ресурс Savings.com. Участие в нем приняли 1042 человека. Кроме того, участники получили и другие вопросы

Интересно Сразу двое авторитетных инсайдеров подтвердили новый дизайн Samsung Galaxy S22 Ultra

Результаты

Среди тех, кто знает о выходе Windows 11:

  • Около 40 процентов заявили, что планируют обновиться.
  • 14 процента не будут устанавливать Windows 11.
  • 45 процентов не определились.

Самое интересное новшество:

  • 38 процентов тех, кто знает о выходе Windows 11, не смогли назвать самое интересное нововведение операционной системы.
  • 14 процентов больше всего ждут возможности запуска приложений Android на ПК.
  • 13 процентов ожидают новый дизайн.
  • Еще 13 процентов упомянули новые игровые функции.
  • 4 процентам опрошенных понравился голосовой набор с автоматическим выставлением знаков препинания.
  • 3 процента пользователей заинтересованы в новых виджетах.

Повлияет ли это на показатели продаж?

Вероятно, не сильно. Поскольку компания позволит бесплатно обновиться всем, кто имеет Windows 10 пользователи просто получат оповещения о возможности обновления. А учитывая, что на Windows 7 осталось не так много пользователей, про 11 версию со временем узнают все пользователи.