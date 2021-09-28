Исследованием осведомленности пользователей занимался ресурс Savings.com. Участие в нем приняли 1042 человека. Кроме того, участники получили и другие вопросы

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Результаты

Среди тех, кто знает о выходе Windows 11:

Около 40 процентов заявили, что планируют обновиться.

14 процента не будут устанавливать Windows 11.

45 процентов не определились.

Самое интересное новшество:

38 процентов тех, кто знает о выходе Windows 11, не смогли назвать самое интересное нововведение операционной системы.

14 процентов больше всего ждут возможности запуска приложений Android на ПК.

13 процентов ожидают новый дизайн.

Еще 13 процентов упомянули новые игровые функции.

4 процентам опрошенных понравился голосовой набор с автоматическим выставлением знаков препинания.

3 процента пользователей заинтересованы в новых виджетах.

Повлияет ли это на показатели продаж?

Вероятно, не сильно. Поскольку компания позволит бесплатно обновиться всем, кто имеет Windows 10 пользователи просто получат оповещения о возможности обновления. А учитывая, что на Windows 7 осталось не так много пользователей, про 11 версию со временем узнают все пользователи.

Напомним, Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года. Компания собирается облегчить операционную систему, удалив из нее все ненужные и узкоспециализированные программы. По желанию их все равно можно будет загрузить из Microsoft Store.