Исследованием осведомленности пользователей занимался ресурс Savings.com. Участие в нем приняли 1042 человека. Кроме того, участники получили и другие вопросы
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Результаты
Среди тех, кто знает о выходе Windows 11:
- Около 40 процентов заявили, что планируют обновиться.
- 14 процента не будут устанавливать Windows 11.
- 45 процентов не определились.
Самое интересное новшество:
- 38 процентов тех, кто знает о выходе Windows 11, не смогли назвать самое интересное нововведение операционной системы.
- 14 процентов больше всего ждут возможности запуска приложений Android на ПК.
- 13 процентов ожидают новый дизайн.
- Еще 13 процентов упомянули новые игровые функции.
- 4 процентам опрошенных понравился голосовой набор с автоматическим выставлением знаков препинания.
- 3 процента пользователей заинтересованы в новых виджетах.
Повлияет ли это на показатели продаж?
Вероятно, не сильно. Поскольку компания позволит бесплатно обновиться всем, кто имеет Windows 10 пользователи просто получат оповещения о возможности обновления. А учитывая, что на Windows 7 осталось не так много пользователей, про 11 версию со временем узнают все пользователи.