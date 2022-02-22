Говоря об американцах в космосе, большинство вспомнит (если вспомнит) Алана Шепарда, ставшего первым американцем в космосе. Но дело в том, что Шепард совершил суборбитальный полет – сегодня бы это назвали "подскоком". Следующий пилотируемый полет американцев, совершенный 21 июля 1961 года печально известным Вирджилом Гриссомом, также был суборбитальным. А уже 8 августа 1961 года на орбиту отправился Герман Титов, став вторым человеком на орбите после Юрия Гагарина. США не имели намерений отстать, и 20 февраля 1962 года отправили в космос своего третьего астронавта, ставшего третьим человеком на орбите – Джона Гленна.

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Первый американец на околоземной орбите

Джон Гленн сидит рядом со своим кораблем, название которого рисует на корпусе художница Сесилия Бибби / Фото NASA Flickr Johnson

До полета Джона Гленна космические корабли "Меркурий" запускались на относительно слабых ракетах "Редстоун". Они не могли разогнать космический аппарат до первой космической скорости, что и было причиной того, почему первые два полета американцев выше линии Кармана были суборбитальными.

Для орбитального же полета использовали более мощную ракету семейства "Атлас". Перед первым пилотируемым полетом в рамках миссии "Меркурий-Атлас 6" было, конечно, проведено несколько беспилотных миссий. "Меркурий-Атлас 5" уже имела на борту пассажира – шимпанзе, по имени Энос.

Джон Гленн перед посадкой в ​​космический корабль / Фото NASA Flickr Johnson

Перед стартом миссии "Меркурий-Редстоун 3" Алан Шепард дал название своему кораблю, которое использовалось как позывное – Freedom 7. Число "7" в конце было своеобразным знаком солидарности с Первым отрядом астронавтов NASA (куда входили Шепард, Гленн и другие), которых было семь. Джон Гленн назвал свой космический корабль Friendship 7.

Джон Гленн у космического корабля "Меркурий" с личным названием Friendship 7 / Фото NASA Flickr Johnson

Первоначально планировалось осуществить запуск Friendship 7 до конца 1961 года, однако этот план осуществить не получилось – старт был перенесен на 16 января 1962 года. Но из-за проблем с ракетой-носителем и плохой погоды дата запуска двигалась "в право". Наконец, 20 февраля 1962 года распогодилось, а все технические проблемы с "Атласом" были исправлены.

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Астронавт "первой семерки" Джон Гленн влезает в космический корабль / Фото NASA Flickr Johnson

Старт ракеты-носителя "Атлас" с Джоном Гленном на борту корабля "Меркурий" / Фото NASA Flickr Johnson

Запуск миссии "Меркурий-Атлас 6" был задержан на 42 минуты из-за того, что в одном из 70 болтов, которыми закрывался люк корабля, обнаружили дефект. Проще говоря – он сломался. Поэтому пришлось раскручивать все остальные, чтобы проверить, не потеряли ли они свою целостность.

Через 3 часа 44 минуты после того, как Джон Гленн сел в космический корабль, в 14:47 по Всемирному координированному времени (UTC), произошел запуск ракеты-носителя "Атлас", которая отправила первого американца на орбиту.

Через 2 минуты 9 секунд после старта подвесные двигатели-ускорители погасли и отсоединились.

Через 2 минуты 32 секунд после старта была отстрелена система аварийного спасения (САП).

Маршевый двигатель ракеты-носителя работал 5 минут 1 секунду и обеспечил вывод космического корабля "Меркурий" на околоземную орбиту с параметрами 261 на 161 километр и наклоном 32,54 градуса. Максимальная нагрузка при полете – 7g.

Через 5 минут 3 секунды после старта космический корабль Friendship 7 отсоединился от ракеты-носителя. Скорость "Меркурия" составляла около 28 234 километров в час (7,8 километра в секунду). Один оборот вокруг планеты аппарат Гленна совершал за 88 минут 29 секунд.

Вид из кабины космического корабля Джона Гленна / Фото NASA Flickr Johnson

Известным фактом является то, что первый астронавт Америки, Алан Шепард, несколько подмочил свою репутацию, ведь сходил в туалет прямо в штаны. Дело в том, что инженеры тогда не подумали о такой банальной вещи, ведь ожидалось, что полет будет длиться не так долго. Он и длился не долго, но ожидание внутри корабля на старт было гораздо дольше.

Во время полета Джона Гленна таких ошибок не было: астронавт имел с собой "приличное" средство для сбора мочи. Разработал его Джеймс Макбаррон и похож он был на презерватив, к одному концу которого зацепили специальный мешочек. Макбаррон протестировал несколько марок презервативов, "прежде чем нашел тот, которым он остался доволен". Сегодня мочеприемник Джона Гленна можно увидеть в Национальном музее авиации и космонавтики, где он находится с 1976 года.

Мочеприемник Джона Гленна / Фото Space Safety Magazine

Интересно было то, как корабль Friendship 7 пролетал над Австралией: Гленн сказал, что видит что-то похожее на город. Вероятно, это был Перт, жители которого включили свет в своих домах ночью, чтобы астронавт их увидел.

После того, как "Меркурий" пролетел над Австралией и снова оказался на дневной стороне планеты, Гленн увидел "светлячков". В последствии этот феномен наблюдали и другие астронавты. Эти "светлячки", вероятно, были замерзшими капельками воды, которые откололись от корпуса и двигались с одинаковой с кораблем скоростью.

К концу первого витка вокруг планеты проявились проблемы с системой ориентации. Поэтому астронавт вынужден был вручную управлять системами. Позже проявились и некоторые другие не критичные проблемы с кораблем.

После 4 часов 55 минут и 23 секунд после старта (три витка вокруг Земли) "Меркурий" совершил удачную посадку в водах Атлантического океана севернее острова Гаити. Космический корабль через 17 минут после приводки обнаружил эсминец Noa.

Космический корабль Friendship 7 поднимают на борт эсминца / Фото NASA Flickr Johnson

На этом история Джона Гленна, конечно, не заканчивается. Начинается другой этап – политический:

В 1962 году брат Джона Кеннеди Роберт предложил Гленну баллотироваться на выборах в Сенат.

В 1964 году Джон выдвигает свою кандидатуру на выборах в Сенат от штата Огайо. Но он проигрывает на внутрипартийных праймериз.

В том же 1964 году Гленн покидает NASA, вероятно, понимая, что из-за возраста он не попадет в программу "Аполлон".

В 1970 году Джон снова проигрывает на внутрипартийных праймериз Демократической партии и не может выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Сенат.

Наконец-то в 1974 году победа на праймериз была одержана.

После этого Гленн побеждает республиканцев и на всеобщих выборах 1974 года и становится сенатором от штата Огайо. Позже Джон еще несколько раз выигрывает выборы и будет даже пытаться баллотироваться на президентских выборах 1984 года.

В 1998 году 77-летний Джон Гленн улетел в космос на шаттле "Дискавери" в рамках миссии STS-95. Благодаря этому он стал самым старым человеком, побывавшим в космосе. Этот своеобразный рекорд был побит только в 2021 году.

8 декабря 2016 года в возрасте 95 лет Джон Гленн скончался. До этого момента он оставался последним живым членом "первой семерки", Первого отряда астронавтов NASA, хотя и был самым старшим из всех семи мужчин.

23 февраля 1962 года президент США Джон Кеннеди лично наградил Гленна, вручив ему медаль NASA "За особые заслуги" / Фото NASA Flickr Johnson