Пандемия ускорила диджитализацию во всем мире. Однако она имела негативное влияние на кибербезопасность компаний. Эксперты говорят, что эта проблема связана с неэффективной реализацией удаленного доступа, уязвимостью в VPN-сервисах и тому подобное.

При этом в 2021 году не стоит ждать особых улучшений, цитирует экспертов HP издание 4pda. Интересно Petya 2: Украину может накрыть еще одна масштабная кибератака, – СНБО Эксперты определили 6 основных тенденций, к которым будут прибегать хакеры в 2021 году. Угрозы. Уязвимость корпоративной безопасности приведет к увеличению количества инсайдерских угроз. Незащищенная домашняя сеть. Удаленная работа позволяет злоумышленникам легко подключаются к корпоративным ПК через незащищенные домашние сети. При этом у пользователей нет возможности оперативно связаться с ИТ-специалистами и предотвратить угрозу несанкционированного вторжения. Эмоциональное выгорание. Эксперты говорят, что компании будут все чаще сталкиваться с эмоциональным выгоранием сотрудников, а это приведет к росту ошибок. Вымогательство. В 2020 году резко возросло количество программ-вымогателей. Такое вредоносное ПО часто рассылается по электронной почте. Все большую популярность приобретают двухэтапные грабительские кампании. В наибольшей опасности – государственные структуры, которые имеют большое количество персональных данных. К теме Хакер присвоил миллион гривен, получив доступ к интернет-банкингу Перехвата электронной почты. Этот вид, говорят эксперты, в настоящее время является одним из самых инновационных. Он автоматически создает письма приманки, используя украденные данные с сломанных сервисов электронной почты. Эти данные впоследствии используются в переписке, что делает их очень убедительными и подталкивает жертв открывать файлы с вредоносным ПО. Острые темы. Хакеры будут активно эксплуатировать острые темы 2020 года, отправляя на корпоративную почту вредные письма с информацией о вакцине от COVID, предупреждения о финансовых проблемах или политической нестабильности и тому подобное.